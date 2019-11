Fotbalová Sparta rekordně vydělala | E15.cz

Rekordní výsledek v uplynulé sezóně může být pro její majitele v čele s Danielem Křetínským alespoň malou náplastí na nevalné výsledky týmu v posledních letech. Rekordní čistý zisk budou projednávat akcionáři na valné hromadě na začátku prosince. „Je to údaj, který podléhá schválení valnou hromadou v rámci projednávání výroční zprávy,“ uvedl ke zveřejněnému výsledku Ondřej Kasík, mluvčí Sparty. Faktory ovlivňující hospodaření nechtěl komentovat s tím, že klub zveřejní detaily na začátku příštího roku.

Zisk přitom zůstane ve fotbalovém týmu. Představenstvo totiž v pozvánce navrhuje, aby akcionáři schválili vypořádání hospodářského výsledku s tím, že „zisk ve výši 311,6 milionu korun bude převeden na účet neuhrazené ztráty z minulých let“. O tuto sumu se tak sníží ztráta ve výši 1,5 miliardy korun z předchozího finančního období klubu.

Loňské hospodaření pravděpodobně výrazně vylepšil přestup rumunského záložníka Nicolaea Stanciua, který v lednu přešel do saúdskoarabského klubu Al Ahlí. Podle médií zaplatil klub za tehdejšího kapitána Sparty zhruba 200 milionů korun. Přestup Stancia z belgického Anderlechtu Brusel do Sparty přitom vyšel letenský tým podle webu transfermarkt.com na 3,75 milionu eur (asi 97 milionů korun). Paradoxem je, že Stanciu se velmi rychle vrátil z Al Ahlí zpátky do Čech. Nyní obléká dres Slavie, což je úhlavní rival sparťanů.

Zatímco na poli financí se Spartě daří, tak na fotbalovém trávníku už je to horší. Sparta je v ligové tabulce na 5. místě, když ztráta na vedoucí Slavii je propastných devatenáct bodů.

Letenský klub ovládá společnost J&T Credit Investments, kde jsou akcionáři skupina J&T a Křetínský. Fotbalová Sparta byla pod vládou skupiny J&T, která do klubu vstoupila v roce 2004, zisková jen tři sezóny, přičemž dva předchozí zisky byly až do loňského výsledku jen v desítkách milionů korun. Druhého nejlepšího výsledku dosáhla Sparta v sezoně 2001/2002, kdy vydělala téměř 216 milionů korun.

AC Sparta Praha fotbal měla k 30. 6. 2019 majetek v hodnotě téměř 1,6 miliardy korun a vlastní kapitál zhruba 867 milionů korun. Tržby v minulé sezóně dosáhly výše 1,4 miliardy korun, když v předchozím roce byly jen 654 milionů korun.

PZN redakce: Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatelství Czech News Center, které provozuje také ekonomický web E15.cz.

Jak hospodaří Sparta (zisk za sezónu v milionech korun) 2003/2004: -18,2 2004/2005: 31,8 2005/2006: -47,3 2006/2007: -50,0 2007/2008: -156,1 2008/2009: -141,8 2009/2010: -229,3 2010/2011: -28,6 2011/2012: -237,3 2012/2013: -190,7 2013/2014: -144,1 2014/2015: -67,0 2015/2016: -129,7 2016/2017: 22,6 2017/2018: -723,8 2018/2019: 311,6

Zdroj: Výroční zprávy a pozvánka na valnou hromadu AC Sparta Praha fotbal