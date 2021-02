Inspirace Productboardem. Jak se pracuje v miliardovém českém start-upu  | E15.cz

Kolik lidí a kde

Celkem dnes pro Productboard pracuje 220 lidí. Kanceláře máme v Praze, v San Franciscu a ve Vancouveru. Máme mimo jiné funkci VP for People (viceprezident pro HR). Do lidí se snažíme investovat. Spokojení zaměstnanci a spolupracovníci jsou pro nás základ. Je to i důležitá konkurenční výhoda. Vývojáři si mohou na trhu vybírat. Chceme ukázat světu, že se v Productboardu staráme o zaměstnance dobře a tím budovat naši značku.

Jak nabíráme

Pořádáme eventy, webináře, píšeme články a vytváříme relevantní obsah, který může být pro kandidáty zajímavý a představujeme v něm firemní kulturu. To je první krok. Pak, když je otevřené výběrové řízení, má to svůj daný sled kroků.

Publikujeme nabídky na pracovních portálech a na našem kariérním webu, zároveň ale oslovujeme kandidáty i napřímo přes různé sociální sítě jako třeba LinkedIn, Github nebo Twitter, ale také přes e-mail. Jinak nám ale v náboru nejlépe fungují doporučení už ve firmě působících kolegů.

Když zahájíme jednání s uchazečem o práci, začíná to rozhovorem s recruiterem, kde jde o zodpovězení otázek - od nás na uchazeče, uchazeče na nás. Představíme pozici, ověříme si vzájemná očekávání. A hlavně si řekneme, zda jsou obě strany otevřeny dalšímu pohovoru. V následujícím kole detailně rozebíráme plán práce už s dedikovaným týmem, v posledním kole se snaží zakladatele firmy Hubert Palán nebo Daniel Hejl potvrdit to, že daný člověk souzní s hodnotami firmy.

Fluktuace

Fluktuace není velká. Přitom s novými investicemi stále rosteme, aktuálně máme otevřené desítky pozic. U firem v našem oboru je průměrná roční fluktuace 13,2 procenta, u nás 2,3 procenta.

Covid

I přes covidovou dobu je důležité se potkávat. Umíme pracovat na dálku, asynchronně, ale i tak se snažíme vytvářet příležitosti pro to být spolu. Máme během dne vyhrazený čas na dobrovolné společné meetingy u kafe, oběda nebo brunche. Zároveň umožňujeme komukoliv využívat naše kanceláře v Praze. Nemůžou tu být v danou chvíli všichni, ale aspoň část ano.

Přestěhovali jsme se v průběhu pandemie COVID-19. Dříve jsme sídlili v Karlíně v Nile House, nyní jsme u Libeňského Mostu v Docku. Věříme, že covid jednou odejde. Teď ale musíme fungovat hlavně na dálku. Z kolaborativních nástrojů používáme především e-mail, Zoom, Slack, sdílené Google dokumenty, Notion Retrium nebo Miro.

Benefity (v nové době)

Vše, co mají lidé jako standard v kanceláři, tak jim zařídíme domů. Proplácíme jim stůl a židli, monitor, a tak dále. Proplácíme lidem i upgrade jejich domácí internetové sítě. Proplácíme hlídání dětí, pokud rodiče zrovna potřebují pracovat.

Všichni zaměstnanci dostali předplatné meditační aplikace Headspace. Ve firmě máme obědový catering od společnosti White Circus ze sítě Ambiente. S přechodem na home office mají zaměstnanci vouchery na dovážkovou gastroslužbu. Při výročích nástupu do práce nebo narozeninách dáváme lidem přání a dort.

A pak jsou tu běžnější benefity, pět týdnů dovolené, devět takzvaných sick days/mental health days a den volna k dobrovolničení. Plně hrazená karta Multisport, každý pracovník má od nás jednou ročně hrazenu zahraniční konferenci dle svého výběru s cestou a ubytováním. Pro cizince, kteří u nás pracují, nabízíme kurzy češtiny. Zbytku pak nabízíme kurzy angličtiny.

Zaměstnanecké akcie

Každý zaměstnanec se může zapojit do programu čtyřletého vestingu. Dodatečné opce mohou být uděleny kdykoliv v průběhu zaměstnání, například ve spojení s povýšením nebo jako dodatečná motivace po uplynutí prvního grantu.

Pokud bude Productboard zapsán na burze, tak bude možné prodávat v podstatě kdykoliv za aktuální tržní cenu. Do té doby je možné prodávat se svolením většiny akcionářů, teoreticky kdykoliv a za jakoukoliv dohodnutou cenu. Poměr výplaty v penězích a v akciových opcích si může každý zaměstnanec nastavit podle sebe.

Vlastní e-shop s módou

Když jsou naši lidé aktivní ve smyslu příspěvků na LinkedInu, vystoupení na konferenci a podobně, dostávají za to body. A tyto body pak mohou vyměnit za odměny v našem e-shopu, především jde o trička, mikiny, čepice a další oblečení obrandované ve stylu naší firmy.

Autor působí jako Tech Community Manager společnosti Productboard.