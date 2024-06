Investoři se do Liberty neženou, Seznam vládne internetu, jak pokračuje vývoj Kingdom Come 2

Ostravská huť Liberty na sebe minulý týden podala insolvenční návrh a v pátek soud rozhodl o úpadku. Končí tak měsíce nejistot a sporů, které začala odstávka jedné ze dvou vysokých pecí loni v říjnu. Ocelárny jsou konečně k mání a podle vlády zatím projevili vážný zájem dva uchazeči. Prodej ale nebude vůbec jednoduchý. Zmapovali jsme největší překážky, se kterými se potenciální investoři budou muset potýkat.

Seznam není pouze vyhledávač, ale hlavně důležitý distribuční uzel tuzemského obsahu. Přes čtyři sta partnerských webů se objevuje na jeho homepage, která patří mezi ty nejnavštěvovanější na českém internetu a Seznam se s nimi dělí o svou obří návštěvnost asi 3,5 milionů návštěvníků denně. I malý web bez vybudované komunity může po zobrazení na této stránce zaznamenat mohutný nárůst ve statistikách prokliků.

Loňský rok byl přelomovým, pokud jde o roli Renáty Kellnerové v impériu PPF. Dominantní akcionářka skupiny, která je od loňska stoprocentně v rukách rodinných příslušníků zesnulého Petra Kellnera, totiž loni přepnula z pozice „pozorovatelky“ do proaktivní akcionářky formující byznysové směřování skupiny. Podle svých slov z výroční zprávy PPF za rok 2023 hodlá skupinu udržet v odkazu byznysových idejí jejího manžela, totiž hledání ziskových příležitostí tam, kde ti ostatní selhávají.

Podívejte se na rozhovor s ředitelem fotbalové Sparty Tomášem Křivdou v pořadu FLOW:

Dosluhující nizozemský premiér Mark Rutte už se otevřeně těší z toho, že se stane příštím generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. Proces získávání podpory 32 členských zemí prověřil jeho diplomatický um. Sedmapadesátiletý politik musel o svých kvalitách přesvědčit známé potížisty – tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana a maďarského premiéra Viktora Orbána. Řada složitostí ho však ještě čeká. Východní členové NATO nevzdají svou snahu mít v paktu větší váhu. Některé země se nechtějí zapojovat do pomoci Ukrajině a celou alianci může ohrozit případný návrat Donalda Trumpa do Bílého domu.

Jeho profesní dráha jako by odrážela zrání celého videoherního odvětví, ze kterého se stal byznys svou velikostí a popularitou srovnatelný s tím filmovým. Martin Frývaldský prošel manažerskými pozicemi v Pentě nebo logistice, pomáhal také řídit investice Zdeňku Bakalovi, posledních jedenáct let ale šéfuje pražskému hernímu studiu Warhorse Studios. To teď dokončuje druhý díl úspěšné středověké akční hry Kingdom Come: Deliverance, jež zaujala kromě realisticky zpracovaných šermířských soubojů i příběhem zasazeným do českých zemí. Ani zkušenosti s tvorbou jedničky však nezaručily snadný vývoj pokračování Kingdom Come, které má vyjít ještě letos. „Z hlediska našeho projektu se dostala umělá inteligence do nápomocného stavu až příliš pozdě,“ přibližuje některé výzvy Frývaldský v rozhovoru pro e15.

Stále usměvavý a oplývající tradiční pohostinností a starostlivostí. Osmatřicetiletý Julius Meinl VI. představuje šestou generaci slavné podnikatelské rodiny původem z krušnohorských Kraslic a při uvítání v pražské apartmánové rezidenci The Julius na Senovážném náměstí si návštěvník snadno připadá jako vážený host Meinlovy kavárny ze starých časů. Všichni prvorození Meinlové se už po dvě stě let nejmenují jinak než Julius, a rozlišují se proto římskými čísly. Ten šestý postupně přebírá otěže rozvětveného rodinného byznysu.