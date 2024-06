Proměna Renáty Kellnerové. Po letech v pozadí se v PPF chopila otěží, brání odkaz manžela

Loňský rok byl přelomovým, pokud jde o roli Renaty Kellnerové v impériu PPF. Dominantní akcionářka skupiny, která je od loňska stoprocentně v rukách rodinných příslušníků zesnulého Petra Kellnera, totiž loni přepnula z pozice "pozorovatelky" do proaktivní akcionářky formující byznysové směřování skupiny. Podle svých slov z výroční zprávy PPF za rok 2023 hodlá skupinu udržet v odkazu byznysových idejí jejího manžela, totiž hledání ziskových příležitostí tam, kde ti ostatní selhávají.

„Zatímco roky 2021 a 2022 pro mě znamenaly především období seznamování se s procesy v rámci skupiny a snahu o nalezení nové stability narušené náhlou smrtí manžela, v minulém roce jsem již zaujala ve vztahu k PPF rozhodnější přístup,“ uvedla Renáta Kellnerová ve výroční zprávě. Symbolicky tak uvedla skupinu do třiatřicátého roku její existence.

„Velmi bych si přála, aby PPF neztratila svou schopnost vidět investiční příležitosti tam, kde je jiní nevidí. Právě to dovedlo skupinu tam, kde je nyní, a neměli bychom na to zapomínat,“ dodává Kellnerová.

Za rozhodující považuje byznysovou orientaci skupiny na západ a důsledné zaměření na odvětví, která „pépéefce“ jdou nejlépe. A to zejména finanční služby, telekomunikace, média nebo e-commerce. „Mám za to, že trpělivé rozvíjení stávajících aktiv je přístup, který může v dalších letech PPF přinášet stabilní zisky v rychle se měnícím světě,“ zdůraznila Kellnerová.

Prakticky a manažersky „dotlačit“ skupinu těmito směry má její šéf Jiří Šmejc, který převzal řízení v červnu 2022. „Tehdy jsem si stanovil sám pro sebe hlavní cíle na nejbližší tříleté období. Jednalo se o stažení z Ruska, významnou restrukturalizaci portfolia a vytvoření takového vnitřního prostředí v celé skupině, které bude podporovat vzájemnou spolupráci mezi společnostmi v jejím vlastnictví,“ uvádí Šmejc ve výroční zprávě s tím, že po necelých dvou letech ve skupině je rozhodující část těchto cílů splněna.

Jako formální „schránka“ pro naplnění strategických priorit rodiny má posloužit superholding Amalar, který perspektivně převezme veškerý rodinný majetek a stane se nadřazeným skupině PPF. „Amalar nejen umožňuje konsolidovat a spravovat veškerý rodinný majetek, ale poskytuje nám i dostatečné odborné zázemí pro rozhodování o dalším směrování PPF,“ vysvětluje dominantní akcionářka skupiny. Do role poradců rodinného holdingu Kellnerová už dříve jmenovala některé z výrazných osobností české ekonomické scény, mimo jiné třeba exguvernéra ČNB Jiřího Rusnoka.

Podívejte se na unikátní video Petra Kellnera:

Unikátní video Petra Kellnera • PPF.cz

Hlavními byznysovými směry „posvěcenými“ zmíněným poradním sborem je byznysová zpátečka z Asie a Ruska a naopak ambice expandovat do Severní Ameriky. „Jsme rádi, že jsme víc v Evropě. Do budoucna bude diskuse, zda rozšířit portfolio do Severní Ameriky. Dořešil se také odchod z Ruska a z Asie,“ uvedl Šmejc letos v květnu na setkání s médii.

V roce 2023 měla skupina PPF čistý zisk téměř 1,45 miliardy eur, v přepočtu zhruba 36 miliard korun. Většího zisku dosáhla pouze za rok 2008, kdy uskutečnila transakci s italskou pojišťovnou Generali. Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku.