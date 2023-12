Na situaci, kdy se rodiče dětí potýkají s nedostatkem terapeutů, kteří by jim pomohli během rozvodu či rozchodu, reaguje Ivana Tykač aplikací založenou na umělé inteligenci. Ambicí jejich chatovací aplikace Amicara je do určité míry zastat funkci terapeutů, pomoci udržet rodičovské vztahy a zvládnout napjaté situace s co nejmenším dopadem na děti. Majoritním investorem je Ivana Tykač.