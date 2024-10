„Tenhle mladý muž budí emoce. A vášně. A já ho považuji za experta na českou populaci a její nálady,“ napsala o Prchalovi Ivana Tykač na síti LinkedIn.

Institut Solvo vznikl na přelomu minulého a letošního roku. Jak první tři témata, na která se hodlá zaměřit si stanovil umělou inteligenci, postavení žen ve společnosti a kvalitu dětství. „Věříme v potenciál české společnosti. Jeho nevyužíváním přicházíme o stovky miliard korun. Proto ho chceme odemknout," píše institut na svém webu.

Vedle Ivany Tykač za institutem stojí bývalá sociálnědemokratická ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová nebo bývalý poradce expremiéra Andreje Babiše Alexander Braun.

Prchal se stále angažuje i v politice. Na začátku léta si nechal vypracovat průzkum, podle kterého by až 13 procent lidí u voleb zvažovalo, že svůj hlas dají nějakému novému politickému subjektu. „Máme dost konkrétní představu o tom, jak by měla hypotetická nová strana vypadat, co by měla říkat a kdo by ji měl vést,“ řekl v červnu Prchal.