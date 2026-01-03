USA zadržely venezuelského prezidenta Madura. Vláda v Caracasu ohlásila rozsáhlé nasazení armády
- Venezuelský ministr obrany aktivoval pozemní, vzdušné a námořní síly včetně balistických systémů.
- Operace byla ve shodě s americkým právem, uvedl Donald Trump, který o možnosti úderů na pozemní cíle ve Venezuele hovořil.
- Spojené státy přesunuly do karibské oblasti největší flotilu armádních lodí a vojáků za několik desetiletí
Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl s manželkou zadržen, oznámil na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. A zároveň potvrdil údery USA ve Venezuele.
„Spojené státy americké úspěšně provedly rozsáhlý útok proti Venezuele a jejímu lídrovi, prezidentovi Nicolási Madurovi, který byl, spolu se svou manželkou, zadržen a letecky transportován ze země,“ napsal Trump. Dodal, že operace byla ve shodě s americkým právem. Do svého floridského sídla Mar-a-Lago svolal na 11 hodin místního času (17:00 SEČ) tiskovou konferenci.
Venezuelská vláda neví, kde se Maduro a jeho žena nacházejí, uvedla krátce po úderech viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Chce od USA důkaz, že žijí. Venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino mezitím ohlásil rozsáhlé nasazení pozemních, vzdušných a námořních sil včetně balistických systémů.
Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová odpoledne síti X informovala, že sesazeného venezuelského prezidenta a jeho manželku oficiálně obvinily úřady v New Yorku.
Spojené státy v noci podnikly ve Venezuele sérii útoků, tamní autoritářský prezident Maduro následně reagoval vyhlášením výjimečného stavu.
Ještě před explozemi v Caracasu naznačilo chystané americké údery rozhodnutí amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), který podle agentury AP zakázal kvůli „pokračující vojenské aktivitě“ komerční lety ve venezuelském vzdušném prostoru.
Zpravodajka stanice CBS News v Bílém domě na síti X napsala, že Trump souhlas s pozemními útoky ve Venezuele vydal před několika dny.
Španělsko vyzvalo k umírněnosti
Španělsko po zajetí venezuelského prezidenta Madura vyzvalo k umírněnosti a snížení napětí. Nabídlo se jako zprostředkovatel jednání, stojí v prohlášení ministerstva zahraničí.
Madrid neuznal výsledky předloňských prezidentských voleb ve Venezuele, po kterých pokračoval v úřadu Maduro. Španělsko také poskytlo azyl opozičnímu kandidátovi Edmundovi Gonzálezovi, který tvrdí, že ve volbách zvítězil.
Italská premiérka Giorgia Meloniová řekla, že situaci ve Venezuele italské úřady sledují. Italské ministerstvo zahraničí se snaží získat informace o Italech žijících ve Venezuele.
Španělsko a Itálie mají v latinskoamerické zemi stovky tisíc svých občanů, jedná se často o lidi, kteří mají i venezuelský pas. Vedle toho nejméně čtyři Italové a Španělé jsou podle Madridu a Římu ve Venezuele neoprávněně vězněni.
Ke snížení napětí a zdrženlivosti vyzvali i představitelé Evropské unie. „EU i nadále podporuje mírové, demokratické a inkluzivní řešení pro Venezuelu,“ uvedl na síti X předseda Evropské rady António Costa.
Brusel podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové opakovaně tvrdil, že Nicolásovi Madurovi chybí legitimita kvůli nejasnostem ohledně výsledků předloňské volby prezidenta, a hájila „poklidné předání moci“.
„Svoboda postupuje. Ať žije svoboda, hergot!“ okomentoval zprávu o amerických úderech argentinský prezident Javier Milei. Ten patřil k nejsilnějším kritikům Madura mezi jihoamerickými hlavami států.
Po předloňských prezidentských volbách ve Venezuele Madurovo setrvání v úřadu kritizovaly i Kolumbie a Brazílie, které však nyní americké údery na Venezuelu a zajetí Madura odsoudily a označily za extrémně nebezpečný precedens.
Venezuela byla napadena a čelí raketovému útoku, uvedl kolumbijský prezident Gustavo Petro. Vyzval také k reakci OSN i Organizaci amerických států (OAS). Podle Ruska provedly USA akt ozbrojené agrese proti Venezuele. Krok americké administrativy odsoudil také Írán.
Část Caracasu bez elektřiny
Venezuelská vláda, která vyzvala všechny sociální a politické síly k aktivaci mobilizačních plánů, informovala o útocích nejen v Caracasu, ale také ve státech Miranda, Aragua a La Guaira. Madurův kabinet v prohlášení odmítl vojenskou agresi Spojených států. Američané podle něj neuspějí ve snaze připravit Venezuelu o zdroje.
Svědci i média uvádějí, že výbuchy doprovázely zvuky připomínající přelet letadel. Podle Reuters je bez elektřiny část Caracasu, která leží poblíž velké vojenské základny. Série nejméně sedmi výbuchů a nízko letící letadla byly podle agentury AP slyšet dnes kolem 2:00 místního času (7:00 SEČ). Lidé v různých čtvrtích v reakci na to vyběhli do ulic.
Exploze se staly v době, kdy Trump hovořil o možnosti úderů na pozemní cíle ve Venezuele. Uvedl také, že Madurovy dny jsou sečteny.
Spojené státy přesunuly do karibské oblasti největší flotilu armádních lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Kromě Karibského moře podnikla rovněž údery na lodě plující ve východní oblasti Tichého oceánu.
Už začátkem týdne kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Maduro útok jednoznačně nepotvrdil, USA oznámily zásah „přístavní oblasti“.
Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Maduro podle USA stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po předloňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta. Trump Madura opakovaně vyzval, aby se vzdal úřadu.