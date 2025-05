Microsoft (MS) udržoval tuzemský vývoj Skypu in-house. Inženýrské centrum v Praze vzniklo ještě v dobách, kdy Skype vlastnila americká e-commerce společnost eBay. MS na pražských základech postavil centrálu se zhruba 700 zaměstnanci. Její náklady se v loňském roce dostaly na více než dvě miliardy korun a jen na mzdy šlo 1,5 miliardy.

Vývojáři Skypu byli s jeho koncem převeleni na jiné projekty. Jde hlavně o nástroj Teams, který Microsoft považuje za nástupce Skypu a který přibaluje ke kancelářskému balíku Office 365, respektive Microsoft 365. Ten tvoří jeden z hlavních motorů růstu firmy.

„Ukončení podpory produktu Skype nemá dopad na provoz vývojářského centra Microsoft v Praze. Pražská kancelář se i nadále plně podílí na vývoji klíčových produktů Microsoft včetně platformy Teams. Zaměstnanci, kteří dříve pracovali na vývoji Skypu, byli plně integrováni do stávajících týmů a pokračují v práci na jiných projektech společnosti Microsoft, primárně ve větší organizaci podporující Teams,“ potvrdila e15 mluvčí českého Microsoftu Karolína Kříženecká.

Americký kolos ještě loni v České republice zaměstnával více než tisíc vývojářů. Kromě Skypu alokovaného v samostatné entitě se u nás v rámci tradiční pobočky Microsoftu vyvíjejí aplikace jako cloud Azure, online přihlašování nebo Dynamics 365.

Prezident Microsoftu Brad Smith koncem loňského roku při návštěvě Prahy slíbil další investice. „Více než tisíc našich inženýrů ve vývojovém centru Microsoftu bude základním kamenem naší ambice učinit z Prahy hlavní město umělé inteligence ve střední Evropě,“ uvedl Smith. Sdělil to i jako náplast na to, že se Microsoft nakonec rozhodl v Česku nepostavit datové centrum, o čemž e15 v minulosti informovala.

Microsoft nicméně začátkem letošního roku rozjel celosvětové vlny propouštění. Ta poslední byla oznámena tento týden, dotkne se tří tisíc zaměstnanců. Souvisí to s covidovými přehnanými nábory a změnami na trhu. Podobné kroky realizují i další velké technologické podniky.

Tato situace se podle informací e15 dotýká i české pobočky. Firma nekomentovala, kolik lidí aktuálně ve zdejším vývoji zaměstnává. Počet zaměstnanců pražské pobočky, tedy té nezávislé na Skypu, se v posledním fiskálním roce meziročně snížil o zhruba stovku na 556 lidí. Lokální vývojové centrum má aktuálně otevřených pouze šest pracovních pozic.

Skype je původem estonská firma, která vytvořila základy pro tamní silné startupové prostředí. Takzvaný Skype efekt se částečně promítl i do Česka. Pražský vývoj Skypu vyprodukoval několik osobností, jež na trh přinesly zajímavé projekty. Například Tomáš Řehoř rozjel české vývojové centrum estonské softwarové firmy Pipedrive, kterou v roce 2020 v transakci za 1,5 miliardy dolarů koupil americký fond Vista Equity Partners. Ten odkoupil i akciové opce českých inženýrů.

„Skypu se tady v Praze podařilo postavit kvalitní tým a centrála byla s pobočkou velice spokojená. Nám se zase podařilo získat kontakty v Estonsku. Příběh Pipedrive je podobný jako příběh celého estonského startupového prostředí. Prvním velkým úspěchem byl Skype a řada lidí se pak začala porozhlížet, co bude dále. Když Skype skončil v rukou eBay, začali lidé zakládat další vlastní startupy. Jeden z nich byl Pipedrive,“ shrnul pro e15 Řehoř.

