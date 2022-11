Menšík a Šoustal posílají investici AI operátorům. Vocalls chtějí nahradit webové stránky | E15.cz

Jako operátoři v call centrech pracují v Česku tisíce lidí, alespoň část z nich by mohli nahradit hlasoví asistenti na bázi umělé inteligence (AI) od českého startupu Vocalls. Nápadu věří také podnikatelé Zdeněk Šoustal a Michal Menšík, kteří do něj prostřednictvím společné firmy V-Sharp investují dvacet milionů korun. Technologická firma využije peníze na expanzi na nové trhy a na další vývoj.

„Chceme operátorům pomoci, aby nemuseli dělat tu část své práce, kterou zaručeně nemají rádi,“ popisuje Artem Markevich, který startup založil společně s Martinem Čermákem. Vocalls v současné době nabízí firmám zejména voiceboty, překlad z cizí řeči v reálném čase nebo systém, který na základě rozpoznaného požadavku živému operátorovi radí další postup. Nově český startup také přidal nástroj, který dokáže automaticky analyzovat hovory daného operátora, tedy zda se držel doporučeného postupu. Samotní zakladatelé společnosti za hlavní výhodu voicebotů považují fakt, že jejich kapacita je na rozdíl od lidí neomezená.

V současné době má český startup přes třicet klientů, mezi které patří například Alza, Zásilkovna nebo ČSOB. V minulém roce Vocalls vykázal tržby 16 milionů, letos by se měly pohybovat v řádu několik desítek milionů. Zdeněk Šoustal do Vocalls investoval už přede dvěma lety, kdy do společnosti výměnou za dvacetiprocentní podíl poslal deset milionů korun. I s nynější investicí, kterou uskutečnil spolu se šéfem startupu Dodo Michalem Menšíkem prostřednictvím venture studia V-Sharp, jeho podíl přesahuje jednu čtvrtinu.

Pro společnost V-Sharp je investice do Vocalls dosud největší, kterou za svou existenci provedla. Před startupem Artema Markeviche a Martina Čermáka investoval V-Sharp do firem Ydistri, Advanta a Aimful. V posledním roce ovšem společnost neprovedla ani jednu investici. „Pokud si nejsme jistí, že je startup tím pravým, raději neinvestujeme. Naše rozhodování při výběru vhodných projektů v poslední době ovlivnila také aktuální ekonomická situace a válka na Ukrajině,“ vysvětluje investiční tempo Managing Partner společnosti V-Sharp Matej Zabadal.

„Vocalls nás zaujali především tím, že řeší skutečný a globální problém, který vidíme napříč různými obory, a to včetně těch, které nás prioritně zajímají – tedy e-commerce, fintech a logistika,“ upřesňuje důvod investice Zabadal, který na investice Menšíka a Šoustala ve V-Sharpu dohlíží. „V rámci naší spolupráce se chceme soustředit primárně na další technologický rozvoj produktu a také na akceleraci zahraniční expanze,“ doplnil.

Call centra vytvářejí šest tisíc pracovních míst

Podle Asociace direct marketingu, e-commerce a zásilkového obchodu v Česku call centra vytvářejí přes šest tisíc pracovních míst. Například na největším pracovním tuzemském portálu Jobs.cz je v současné chvíli otevřeno kolem 380 pracovních nabídek pro zájemce o práci v call centru. Nicméně hlavní potenciál pro zdroj příjmů se pro Vocalls skrývá na zahraničních trzích.

V současné době Vocalls působí například v Německu, Polsku, na Slovensku nebo ve Velké Británii. Už nyní se ale snaží o získání prvních zakázek ve Spojených státech nebo v regionu Latinské Ameriky, s čímž startupu pomohou nabrané finance. V dalším investičním kole, které by se mělo odehrát v příštím roce, by startup chtěl získat investory ze zahraničí.

Vocalls se rozrostl z pěti zaměstnanců před čtyřmi lety na současných 45. Na rozdíl od ostatních startupů ovšem podstatnou část z nich nepředstavují programátoři, ale lidé s humanitním vzděláním, kteří učí umělou inteligenci například správně poskládat větu nebo zdokonalit emoce v hlase.

V ideálním případě by řešení od Vocalls jednoho dne mělo nahradit webové stránky. „Kdybyste měli možnost zavolat či napsat do banky a rovnou byste dostali odpověď, tak proč jít na pobočku nebo na web, to nemá smysl. Myslím si, že postupně konverzace nahradí webové stránky,“ předpovídá Markevich.

Ne každé vylepšení aplikace je umělou inteligencí

V Česku se v posledních letech objevilo několik firem, které na trh vstoupily s produktem na bázi umělé inteligence. Nejznámější je startup Rossum, který získal od investorů na další rozvoj 100 milionů dolarů, čeští startupisté také založili WeBoard, který AI využívá pro online školení zaměstnanců, plzeňský InstaCover věnující se automatizaci pojišťovnictví nebo brněnský Carebot působící ve zdravotnictví.

Podle Zabadala ovšem je na trhu celá řada firem, které se umělou inteligencí pouze zaklínají. „Umělá inteligence je opravdu široký pojem, bohužel se často setkáváme s řadou startupů, které se jím neoprávněně zaštiťují a tvrdí, že jejich produkt je právě na AI založený. Realita je však mnohdy odlišná, zdaleka ne každé vylepšení procesů či aplikace je totiž možné považovat za způsob využití umělé inteligence,“ říká Zabadal.

Vocalls ovšem není jediný český startup, jenž se pokouší na trhu prorazit s umělou inteligencí, která je využitelná v call centrech. Podobné řešení nabízí například startup Born Digital, který na rozvoj technologie získal v minulém roce investici 15 milionů korun od fondu J&T Ventures.