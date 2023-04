Na Fialově asijském turné hrají prim zbrojaři | e15.cz

Předseda vlády Fiala zahájil na počátku týdne turné ve filipínské Manile. Doprovází ho početná delegace zástupců Hospodářské komory a tuzemských firem, jejichž seznam má redakce deníku E15 k dispozici.

„Na jednání s prezidentem Marcosem jsem podpořil společné projekty v oblasti obranného průmyslu. Jde například o možné dodávky letadel pro filipínskou pobřežní stráž či projekt České zbrojovky na komplexní přezbrojení tamní armády,“ uvedl premiér po příjezdu a úvodním kolečku jednání. Delegaci postupně čeká návštěva Indonésie, Singapuru, Vietnamu, Kazachstánu a desetidenní cestu zakončí v Uzbekistánu.

Jeho slova potvrzují i konkrétní členové delegace. S Fialou do jihovýchodní Asie vyrazily zejména zbrojařské firmy, jako jsou Colt CZ Group, Česká zbrojovka, Excalibur Army, Omnipol nebo STV Group. Například na Filipínách mohou čeští zbrojaři získat lukrativní zakázky, jelikož rostoucí napětí v jihovýchodní Asii nutí takřka všechny regionální hráče výrazně zbrojit. Zmíněné Filipíny v roce 2018 spustily modernizaci armády, na kterou tamní vláda vyhradila kolem 130 miliard korun.

Členové vládní delegace Česká exportní banka Colt CZ Group SE ERA Excalibur Army Omnipol STV Group Aero Vodochody Česká zbrojovka Pamco Recue Trailer EGT Express CZ F Air Žďas Armex Phonexia VRgineers IQS Group PETROF PPF InClaris Consulting EGAP Škoda Transportation Tamda Group Telmo

Podle původního plánu se mělo na filipínském zbrojení významně podílet Rusko, ale po útoku na Ukrajinu některé vojenské tendry spadly pod stůl, z čehož by v praxi mohly benefitovat i české firmy. „Je tady několik zajímavých sektorů včetně obranného průmyslu. Oni jsou vázáni především na americké dodávky zbraní, nicméně mají zájem o některé naše dodávky – ať je to Colt CZ v oblasti ručních zbraní, nebo jsou to letadla či dodávky pro letadla, je tady také společnost Excalibur,“ uvedl po příletu šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Ze složení delegace i z příležitostí v jednotlivých zemích zároveň vyplývá, že by se české firmy měly ucházet zejména o vládní zakázky, pro něž je vládní krytí klíčové. „Záštita vlády je důležitá, o co větší zakázku se ucházíte, o to větší má význam. Navzdory tomu, že se všichni zavazují k dodržování pravidel Světové obchodní organizace, o spoustě zakázek se rozhoduje strategicko-politickou diskuzí. Zejména pokud se jedná o obranný průmysl, klíčovou infrastrukturu nebo o bezpečnostní technologie,“ říká Tlapa.

Součástí delegace jsou i firmy mimo zbrojařský průmysl, jako je například brněnská Phonexia. „Snažíme se rozšířit naší působnost v Asii,“ potvrdila účast firmy, která se zabývá umělou inteligencí, její manažerka Kateřina Zemanová. „Máme jak komerční, tak vládní sektor, který je pro nás chtěná cílovka – dodáváme pro policii nebo forenzní experty, proto nám vládní podpora hodně pomůže,“ vysvětluje Zemanová důvod, proč využila příležitost odcestovat s delegací premiéra Fialy.

Během cesty dojde k podpisu několika dohod o spolupráci. Na Filipínách zájem spolupracovat stvrdila firma Smart Citi Teknologi s kolínskou Draslovkou. Ta by chtěla filipínskému protějšku, který patří mezi významné těžaře niklu, dodávat technologii glycinového loužení, kterou lze efektivně zpracovávat vzácné kovy. V nedávném rozhovoru pro deník E15 šéf Draslovky Pavel Brůžek řekl, že se české společnosti díky této metodě otevírá miliardový trh.

V plánu je také podpis memoranda mezi českým obchodníkem s pohonnými hmotami či elektřinou Armex Group a vietnamskou společností Petrovietnam Power Corporation, která v zemi provozuje několik termálních a vodních elektráren.

Konkrétní výsledky z Asie přiveze letecká škola F Air, která nejprve v únoru podepsala smlouvu s největší vietnamskou leteckou společností Vietnam Airlines o výcviku pilotů, a z aktuální vládní výpravy si přiveze druhý takový kontakt, tentokrát s druhou největší tamní společnosti VietJet.

„Podpis smlouvy se bude konat za účasti premiéra Fialy v průběhu současné zahraniční cesty. Tato smlouva umožní naší společnosti poskytovat výcvik pilotů podle vysokých standardů EASA v České republice pro VietJet,“ uvedl pro E15 šéf společnosti Michal Markovič.

Podle Tlapy je cesta Petra Fialy historická. „Hodně návštěv směřovalo do Číny, ale do těchto končin, kam jede premiér, moc cest na vrcholné úrovni nemířilo,“ popisuje Tlapa. „Oblast Indo-Pacifiku je budoucnost světového obchodu i pro české firmy, zapadá to do naší strategie pro region,“ míní.

Tlapa také uvádí, že se tamní země snaží zbavit závislosti nebo alespoň snížit závislost na Číně. „USA jsou tam aktivní, snaží se přenášet výrobu z Číny do ostatních zemí v regionu. Obecně je dobře, že se tam Česko snaží působit, protože Asie si vždy řešila obchodní zájmy mezi sebou a kontakt s Evropou byl slabý,“ říká. Už nyní jsou v oblasti některé české firmy výrazně aktivní, jako například Home Credit, která na Filipínách zaměstnává přes deset tisíc lidí, nebo automobilka Škoda Auta, jež začíná ve Vietnamu stavět továrnu.