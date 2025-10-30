Německo ve třetím kvartále stagnovalo, za celý rok čeká tamní vláda růst
Německé hospodářství ve třetím čtvrtletí podle očekávání stagnovalo. Hrubý domácí produkt (HDP) zůstal proti předchozím třem měsícům beze změny, oznámil ve čtvrtek na základě předběžných údajů spolkový statistický úřad. Ve druhém čtvrtletí se HDP podle zpřesněných údajů snížil o 0,2 procenta, předběžná data ukazovala na pokles o 0,3 procenta.
Německý průmysl už delší dobu čelí problémům, včetně vysokých nákladů na energie či rostoucí konkurence z Číny. V poslední době navíc export německého zboží brzdí vysoká cla na dovoz do Spojených států, upozornila agentura DPA.
Německá vláda nicméně tento měsíc zlepšila odhad celoročního vývoje ekonomiky. Podle nové prognózy se HDP v letošním roce zvýší o 0,2 procenta, zatímco na jaře vláda předpovídala stagnaci ekonomiky. V příštím roce nová vládní prognóza počítá se zrychlením hospodářského růstu na 1,3 procenta.
„Teprve v příštím roce by měl rozpočtový balík spolkové vlády nastartovat hospodářský růst, který ale kvůli chybějícím reformám nebude udržitelný,“ uvedl podle agentury DPA hlavní ekonom společnosti Commerzbank Jörg Krämer.
Německo je největší ekonomikou v eurozóně. Je rovněž největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.