Nová šance pro sdílenou dopravu. Česká firma Antees nahradí BeRider | e15.cz

Po odchodu provozovatele elektrických skútrů BeRider z pražských ulic koncem května to vypadalo, že pohyb po městě na sdílených dopravních prostředcích bude zase o trochu složitější. Část flotily elektrických skútrů ale nakonec odkoupila česká společnost Antees, za kterou stojí bratři Jan a Vojtěch Kantovi spolu s Jakubem Kavánkem. V Praze a v Brně bude firma zatím provozovat celkem dvě stě strojů, v ulicích měst by se měly objevit během července.

Společnost se zaměří hlavně na kurýry, kteří skútry využívají k práci. Motivovat k využívání sdílených dopravních prostředků je chce kromě nízkých cen za pronájem také dodatečnými službami – například pojištěním. „Nemusejí řešit parkování, amortizaci a mohou si svůj skútr dobíjet zcela zdarma ve všech veřejných dobíjecích stanicích,“ říká spolumajitel firmy Vojtěch Kanta. Zjednodušení podnikání slibuje Antees také samotným firmám. „Přinášíme jim chytré řešení bez nutnosti vlastnit flotilu skútrů,“ dodává Kavánek.

Antees chce kurýrům nabízet i dlouhodobější pronájmy s možností ovládání přes aplikaci a garancí výměny skútru do 24 hodin. „Naším hlavním cílem je cenově konkurovat osobnímu vlastnictví,“ vysvětluje motivaci firmy skútry pronajímat dlouhodobě Kanta. Kurýři by se měli s cenou za pronájem dostat na náklady za palivo do vlastního vozu.

K dispozici budou elektroskútry také věřejnosti. Za jednu minutu jízdy zaplatí šest korun. Poznají je podle tmavě modré barvy s bílým nápisem Antees. Na většinu strojů už budou Pražané zvyklí, půjde hlavně o bývalé skútry BeRider nebo blinkee.city elektroskútry. Ty provozovali bratři Kantovi v Praze od roku 2020. Stejná zůstane pro uživatele i aplikace od společnosti ŠkodaX. „Chceme pro uživatele zachovat co největší komfort,“ říkají zakladatelé.

„Jsme hluboce přesvědčeni, že sdílená mobilita má obzvláště ve větších městech svůj smysl,“ vysvětluje Jan Kanta. I proto Antees vstupuje začátkem srpna na rumunský trh, kde bude skútry provozovat ve spolupráci s místní firmou ve formě franšízy. Do konce roku chce společnost expandovat také do Polska nebo na Slovensko, na rok 2024 chystá rozšířit své služby i do dalších metropolí. „Naší vizí je stát se předním evropským poskytovatelem sdílené infrastruktury pro městskou mobilitu a last mile delivery,“ přibližuje Kavánek.

Skútry půjdou nabíjet ve všech veřejných dobíjecích stanicích. Za nápadem i zpracováním stojí právě zakladatelé společnosti bratři Kantovi. Letos zároveň firma navázala spolupráci s Teplárnami Brno, nabíjení pro Brňany otestovalo Antees už na jaře.

O společnosti Antees Antees je nová česká společnost provozující flotily sdílených elektrických skútrů. Zaměřuje se zejména na poskytnutí řešení městské mobility B2B, službu ale bude nabízet i běžným zákazníkům v Brně i v Praze. Firmu Antees založili v roce 2023 bratři Jan a Vojtěch Kantovi, kteří se sdílené mobilitě věnují od roku 2020. V Praze provozovali skútry blinkee.city. Třetím spolumajitelem je Jakub Kavánek, který pracoval několik let v poradenské firmě PwC v oblasti Technology Consulting. Bratři Kantové také přišli s technologickým provedením nabíjení svých skútrů ve všech veřejných dobíjecích stanicích.

O sdílené dopravní prostředky je u Pražanů stále větší zájem, lidé si mohou půjčovat třeba kola, elektrické koloběžky nebo auta. Zejména u kol a koloběžek ale musí Praha řešit problémy s jejich zaparkováním, část uživatelů totiž stroje nechává uprostřed chodníků nebo na parkovacích místech určených pro jiné dopravní prostředky. V minulosti některé stroje končily ve Vltavě nebo Rokytce. Jednotlivé městské části Prahy proto ve spolupráci s poskytovateli sdílené mobility budují nová stanoviště, kde mohou snadno uživatelé kola a koloběžky nechávat.

Sdílené dopravní prostředky představují alternativu k vlastním autům nebo veřejné dopravě, většina obyvatel větších měst se totiž potýká s nedostatkem parkovacích míst i vysokými náklady na údržbu. Automobilová doprava navíc nadále zůstává hlavním znečišťovatelem metropole a přispívá ke zvýšenému hluku. K využívání alternativních dopravních prostředků dlouhodobě vyzývá například Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR).