Novou školou za 1,5 miliardy brojíme proti východní propagandě, říká spoluvlastník Tipsportu
Akcionáři skupiny Tipsport, která podle magazínu e15 patří do desítky nejhodnotnějších českých firem, dlouhodobě dominují českému sázkařskému byznysu. Jako jasná jednička si firma může dovolit i čím dál dražší nebyznysové aktivity. Kromě podpory sportu je to nyní hlavně vzdělání. Jako berounští patrioti se rozhodli investovat 1,5 miliardy korun do vybudování vzdělávacího kampusu, který nabídne výchovu dětí a studentů od mateřské školy až po gymnázium. „Jedině chytrá společnost bude odolávat východní propagandě a bude schopná rozeznávat informace od dezinformací,“ říká k motivacím Vratislav Randa, spolumajitel Tipsportu.
V berounské mateřské a základní škole a v prvním ročníku gymnázia Via Beroun, jejímž zřizovatelem je Nadace Tipsport, usedlo v novém školním roce 230 žáků, školné bude činit 170 tisíc ročně. Pokryje to náklady?
Postupně se chceme dostat na černou nulu v cash flow, řekněme, že do pěti let. Bude to ale nesmírně obtížné, protože provozní náklady jsou opravdu vysoké. Klíčová je naplněnost školy. Teď, kdy musíme čekat, až nám žáci z prvního stupně dorostou na ten druhý a první studenti gymnázia zas postupně přejdou do vyšších, zatím prázdných ročníků, máme obsazenost kolem čtyřiceti procent. Takový stav náklady logicky nepokryje.
Via Beroun ale není byznysový projekt. Zároveň ale nechceme, abychom každoročně generovali provozní ztrátu. Škola by se postupně měla stát finančně nezávislou na svém zřizovateli, bude to zárukou stability i pro žáky.
Jste připraveni i na scénář, že do zisku školu překlopit nepůjde?
Ředitel školy slíbil, že to dokáže, tedy přesněji řečeno, že nebudeme ztrátoví. To je náš cíl, na který se soustředíme.
Proč jste se rozhodli investovat bez vidiny zisku právě do vzdělávání?
Jedním z pilířů naší činnosti je rozvoj občanské společnosti a obrana demokratických hodnot. Myslíme si, že jedině vzdělaná a chytrá společnost bude odolávat východní propagandě, bude schopná rozeznávat informace od dezinformací a bude si je schopna správně zasadit do kontextu.
Vzdělávací kampus Via v Berouně |
Tipsport zveřejnil první loňské hospodářské výsledky, i když ne konsolidované. Vyplývá z nich, že přestože aktivita sázkařů nadále roste, na zisku se to neprojevilo. Důvodem je zvýšení sektorové daně. Máte už první odhady, jak výsledky budou vypadat letos?
Vypadá to, že by to mohlo být lepší než loni, ale pořád horší než v roce 2023. Vliv sektorové daně je velký, to je jasné. A bude se promítat do výsledků i dál (loni vzrostla speciální daň pro provozovatele sázkových kanceláří a u kurzových sázek stoupla na 30 procent z původních 23 procent, pozn. aut.).
Je ve hře, že by se tato daň vrátila na původní úroveň?
Nemyslím si. Pro nás je momentálně důležité, aby se dál hlavně nezvyšovala. Už teď je to velká zátěž, i v evropském srovnání. Nová pravidla zavádějí například i zdanění výher nad 50 tisíc korun, což si myslím, že je úplně nedomyšlené. Jasným efektem bude, že řada sázkařů přejde na nelegální černý trh a rozpočtu nenechají nic.
Dá se proti tomu něco dělat?
Částečně ano, ale je to nekonečný boj. Zavřete jednu webovou stránku a do týdne vznikne nová s jinou doménou. Pozitivní je, že se téma řeší i v rámci Evropské unie, což vedlo k tomu, že pokud nelegální sázkovky působily v některé z členských zemí, měly problémy i v té, kde působí legálně.
Když snížení daní a větší úspěch v potírání černého trhu neočekáváte, co přinese další růst? Větší digitalizace, nové trhy nebo jiný recept?
Nové trhy určitě ne. Působíme v Česku a na Slovensku a expandovat dál zatím neplánujeme. V digitalizaci jsme sice úspěšní, ale velký efekt už nám asi nepřinese. Snažíme se ale přinášet nové produkty. Letos jsme například spustili loterii Megamaxa s jackpotem 200 milionů korun. Je to novinka, ve srovnání s ostatními loteriemi je z hlediska návratnosti pro sázkaře velmi výhodná. Teď je to hlavně o tom, aby to lidi objevili a „osahali“ si to. My to vnímáme jako zásadní produktovou inovaci.
Vy sám byste si na ni vsadil?
Já nesázím.
Ani u sportovního sázení pro zábavu?
Ne, nedává to smysl. My máme vsazeno každý den na naše kurzy, takže hrajeme v opačném gardu a ve velkém.
Vratislav Randa
Vystudovaný ekonom je dnes jedním z nejviditelnějších mužů Tipsportu a jediným, který poskytuje rozhovory.
Je předsedou představenstva společnosti Tipsport a předsedou dozorčí rady společnosti Nadace Tipsport.
Zmínil jste Slovensko, o kterém jste se v minulosti vyjádřil v tom smyslu, že tam chcete být brzy jedničkou. Už se to povedlo?
Slovensko je specifický trh. Jsou tam tři velké firmy, které jsou si velmi podobné velikostí. My jsme na tento trh vstoupili až v roce 2016 a od té doby tam pěkně rosteme.
Kdo je dnes jedničkou, je momentálně těžké říci. Záleží na parametru. My jsme ale určitě nejefektivnější. Máme ze všech sázkovek nejlepší a nejmodernější produkt a zákazníci na to přicházejí sami. Pro to pro nás momentální pořadí není důležité.
V našem žebříčku miliardářů jsme ocenili Tipsport a všechny jeho klíčové části na 103 miliard korun. Co si o tom myslíte?
Pochopte, že k tomu se nemohu vyjadřovat. Spočítat to je váš úkol. Chápu, že to lidi zajímá, ale pro nás to není téma. Mohu jen říci, že obor má spoustu specifik a je extrémně závislý na regulatorních pravidlech. Rád bych také zmínil, že velkou část vydělaných peněz dáváme zpět státu, do sportu a třeba nyní jsme postavili v Berouně školu za 1,5 miliardy korun. To opravdu není málo.