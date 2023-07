Alza nám zafinancovala učebny, budeme testovat její produkty, říká tajemník FTVS Ledvina | e15.cz

Na Fakultě tělesné výchovy a sportu vzniká e-sportová učebna…

Ruku v ruce s tím, jak před rokem vzniklo oddělení e-sportu, se nám povedlo domluvit spolupráci se společností Alza.cz, která nám plně vybaví učebnu e-sportu. Jsme první na naší univerzitě a v Česku teprve třetí vzdělávací instituce, která něco takového zřídí. Bude to učebna s 10 počítači tak, aby se v ní mohly odehrávat národní i mezinárodní utkání v e-sportu. Navíc tam vznikne studio, v němž bude možné odbavovat jak ten herní obsah, tak třeba tematické podcasty a jiný audiovizuální edukační materiál pro širokou veřejnost.

Budeme tam navíc mít periferie od společnosti Microsoft, s níž dáváme dohromady e-sportové studio pro hendikepované.

Historie tuzemské e-sportové scény je protkána celou řadou spíše nepříjemných zkušeností firemních sponzorů s pokusy dávat peníze na „sportovní hraní na počítačích“. Čím jste zaujali Alzu? Díky své pozici „neziskového hráče“?

Vedoucího divize gamingu Alzy – Pavla Macouna – oslovila naše vize, tím, že není nikterak krátkodobá v tom smyslu, že se jen hraje.

Můžete to rozvést?

Přičleňujeme k tomu také vzdělávání, eventy, vědu a výzkum. Až třetí čtvrté v pořadí je to samotné hraní na počítači. Oproti komerčním e-sportovým klubům jsme toho prostě nabídnuli nejvíc.

Je pravda, že jste jediní v rámci e-sportu, které Alza letos financuje?

Ano, tak mi to alespoň bylo řečeno.

Proč k e-sportu přistupujete takto široce?

E-sport raketově a dynamicky skočil do sportovního prostředí. Jsou země, kde je uznán olympijskými výbory, zároveň v červnu proběhl olympijský týden e-sportu v Singapuru. Jako fakulta jsme se po uzavření spolupráce s českou asociací e-sportu stali průvodci a kultivátory e-sportového prostředí v Česku v tom smyslu, aby trenéři, hráči i rodiče věděli, jaké jsou benefity toho oboru, kam směřuje a co může jedinci nabídnout, vedle toho samotného hraní.

Nedávno jste s ministrem Ivanem Bartošem navštívil e-sportovou/herní věž Red Tokyo Tower a tamní zázemí pro nejrůznější typy „digitálních hřišť“. Co jste se tam dozvěděl?

Stejně jako Vodafone Playzone arena v Česku právě i Red Tokyo Tower propojuje zábavu jako takovou – pro uživatele „z ulice“ – s tou organizovanou „sportovní hrou“. Potvrdilo se mi, že v Česku jsme vyšli stejnou cestou, kterou zvolili již dříve v Japonsku, kde takový koncept podle všeho funguje. Mohli jsme zde vidět, kam až se lze dostat – viděli jsme také výuku vysokoškolského herního týmu. To je věc, k níž spějeme například i právě díky zřízení oné e-sportové učebny. Pro mě to bylo potvrzení, že jsme na správném kurzu, navíc jsme získali možnost se domluvit na spolupráci a sdílení informací o metodice výuky. I sami Japonci měli zájem se o tom s námi bavit a začít si vyměňovat zkušenosti.

Je e-sport ve vysokém školství podobným „buzzwordem“ jako byly před pár lety MBA tituly pro manažery?

Budu-li mluvit z vlastní zkušenosti, tak e-sport je ve vysokoškolském prostředí opravdu sexy téma. Daří se nám díky tomu otevírat řadu mezinárodních spoluprácí. Ti, kdo to aktuálně stihnou uchopit, získají velký náskok a potenciál v tom prostředí profesně a prestižně „vyrůst“.

Je e-sport jen pro mladé? Pro studenty a vysokoškoláky, nebo do něj může „naskočit“ klidně i někdo starší?

Pomůžu si poznatkem z doby covidu. Pandemie ukázala, jak velmi rychle řada seniorů zvládla přejít z hraní reálných šachů na hraní šachů on-line. Myslím, že navíc tím, jak populace přirozeně stárne, tak mají senioři stále blíž a blíž k online prostředí.

Dá se toho nějak využít?

Díky tomu, že máme na univerzitě silné zázemí programů „univerzit třetího věku“, tak právě pro tyto studenty-seniory na fakultě aktuálně připravujeme semináře a kurzy. V jejich rámci si budou moci vyzkoušet virtuální realitu a různé hry, zároveň s tím bude spojená osvěta, třeba co se týče kultury vyjadřování se.

Gamerský slang jako další cizí jazyk?

Ano, aby se senior nevyděsil, až mu vnouče něco v takovém slangu řekne, aby mu rozuměl a třeba si s ním dokázal jít i nějakou hru zahrát.

Připomnělo mi to legendární kauzu z českých médií s truchlivými reakcemi mládeže v podobě psaní „F“ a jejich nepochopením starší generací…

Přesně tak.

Znamená to, že senioři budou moci do učebny přijít a učit se hrát? Nebo budou dokonce turnaje mezi seniory?

Věřím, že k tomu dospějeme. Právě díky tomu silnému zázemí díky univerzitám třetího věku vidím, jak jsou lidé starší generace aktivní, jak se účastní různých vzdělávacích akcí nebo je sami organizují s našimi pedagogy. Je to jen otázkou chvíle.

Jaké máte plány na léto a začátek školního roku?

Dokončujeme vyhodnocení pilotního projektu GSport ligy univerzit. V červnu skončilo nulté kolo a proběhlo dotazníkové šetření mezi týmy a zástupci univerzit. Na základě toho připravíme pokračování ligy, ta by mohla začít zhruba v polovině října. To je pro nás velká věc. V říjnu ale bude také startovat základní kurz pro trenéry. Čeká nás také první ročník akademického mistrovství ČR v e-sportu. A to nejzajímavější – dojde k otevření té zmiňované e-sportové učebny.

Jaká očekávání od té učebny máte? Kam vás posune, co vám umožní?

Její efekty byly patrné už při nedávném dni otevřených dveří, a to ještě ani neexistovala. Ve chvíli, kdy jsme zmínili, že na fakultě probíhá výuka e-sportu, tak studenti-středoškoláci byli velmi překvapeni a zaujati. Zmiňovali to právě jako „tu věc, která by je mohla k nám na fakultu přitáhnout“. Co se týká celkové využitelnosti učebny, tak se v ní nebude jen hrát, ale bude tam probíhat také „tradiční“ výuka. V letním semestru jsme již rozjeli kurz managementu e-sportu, a na to se budou nabalovat další věci.

Jaké?

Nabízíme studium fyzioterapie, výživy, psychologie sportu či aplikovanou vědu pro osoby tělesně postižené. I studenti těchto oborů ji budou moci využít, aby získali specifický úhel pohledu.

Můžete to rozvést?

Třeba budoucí fyzioterapeutové ji budou moci využívat směrem k ergonomii herního prostředí, kde se budou učit jak nastavit správě pozice monitoru, stolu, židle a podobně. Čeká nás ale třeba věda a výzkum. Díky onomu sponzoringu od Alzy jsme vůči nim zavázáni tím, že jim budeme testovat ergonomii jejich herních výrobků, dávat jim zpětnou vazbu. To pro nás bude něco nového a věřím, že to pro studenty může být něčím zajímavým a zároveň velmi praktickým.

V neposlední řadě, a to je hodně velké téma třeba i ve zmiňovaném Japonsku, je tu též inkluze – využití her a hraní k propojení světů „zdravých“ a „hendikepovaných“ lidí. Tam určitě máme v plánu, právě i díky tomu, že máme katedru aplikované vědy pro osoby tělesně postižené, s tímto tématem důkladně pracovat. A to nejen v rámci samotného hraní, ale i výuky.

A v neposlední řadě hodláme kapacity učebny nabídnout i kolegům z jiných fakult Karlovy Univerzity, udělat nějaký mezifakultní herní turnaj a podobně.

Když řeknu „absolvent univerzitního studijního oboru e-sport“ – co by takový člověk měl podle vás vše umět? Dobře hrát hry?

Záleží, na co se obor přesně zaměří. Teď to na fakultě dáváme dohromady. Nemyslím si, že to v příštích pár letech dokončíme, ale v zásadě nám takový budoucí absolvent „pasuje“ do katedry managementu sportu. Manažer e-sportu třeba tak, jak jsme to viděli u kolegů na Staffordshire University London. Oni vezmou hráče-středoškoláka, a kolem jeho oblíbené hry jej naučí související věci: leadership, entertainment, produkci e-sportového turnaje, dovednosti komentovat a moderovat nejen takové turnaje. Je to celý balík dovedností, které v okamžiku, kdy dotyčný školu absolvuje, může jíž využívat do jakéhokoliv jiného odvětví. To je, myslím, ta cesta, kterou se vydáme a kterou nyní postupně dláždíme.

Jaké máte přání pro tuzemský e-sport?

Měl bych radost, abychom náš univerzitní GSport dostali na univerziádu, a ještě lépe na olympiádu.

Už na tom pracujete?

Ano, co se týče univerziády, tak celkem aktivně. Není tajemstvím, že světová federace univerzitního sportu již přidala kolonku e-sport mezi sporty, které „spravuje“. A co se týče olympiády, tak tam je to na dobré cestě – v roce 2024 v Paříži již e-sport bude zařazen do kategorie „ukázkového sportu“. Zároveň jsme zahájili spolupráci s francouzským institutem v Praze. Na podzim nás čekají turnaje se čtveřicí univerzitních týmů z Francie. Mají zájem se s námi podílet na g-sportu a jeho rozvoji.

