Cenové předpisy pro Uber neplatí, míní digitální obr. Ministerstvo financí jeho výklad odmítá | e15.cz

Vítězství Uberu v soutěži vypsané státním podnikem Letiště Václava Havla Praha nyní posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ve správním řízení zahájeném po stížnosti Tick Tacku se hraje o stamilionové tržby z nejvýnosnějších „štaflů“ na prvním pruhu před letištním terminálem. Rozhodnutí se očekává v příštích týdnech.

„Řidiči Uberu žádné cenové předpisy neporušují. Potvrzuje to rozhodnutí ministerstva financí,“ napsal Uber Czech Republic Technology ve vyjádření pro ÚOHS v reakci na jednu z hlavních výhrad soupeře.

Digitální platforma míní, že nařízení o maximálních cenách pro osobní taxislužbu ve výši 60 korun za nástup do vozu a 36 korun za kilometr musejí dodržovat provozovatelé, kteří účtují klientům cenu jízdy až v cíli. Jenže v takovém případě by měl pražský magistrát kontrolující taxikáře svázané ruce. Týkalo by se to i jiných digitálních platforem tohoto typu, jako je například Bolt. Cenové stropy vycházejí ze zákona o silniční dopravě a zákona o cenách.

Uber se odvolává na prosincový nález rezortu financí, podle něhož „se cenová regulace při provozu taxislužby nebo při jejím zprostředkování uplatní jen v případech, kdy zákazník neví cenu za jízdu dopředu“.

Uber si však toto stanovisko zřejmě vykládá nepřesně. Ministerstvo uvedlo, že jeho rozhodnutí je neveřejné a dosud není konečné. „Podle stávajících právních předpisů nadále platí cenová regulace taxislužby na územní Prahy pro všechny provozovatele této služby,“ řekl E15 Petr Habáň z odboru vnějších vztahů a komunikace úřadu.

Úloha ministerstva jako nadřízeného odvolacího orgánu je podle Habáně pouze metodicky usměrňovat podřízené správní orgány. „To je v tomto případě magistrát. Podle správního řádu nadřízený orgán nesmí konzultovat žádné konkrétní probíhající řízení,“ dodal.

Jde o pokračující spor mezi Prahou a Uberem. „V současné době je vedeno řízení se společností Uber jako se zprostředkovatelem taxislužby, které nebylo dosud ukončeno, proto jej nemůžeme blíže komentovat,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Sám Uber flotily vozů neprovozuje, najímá si partnery. „Jízdy prostřednictvím společnosti Uber kontrolujeme, ale řízení pro porušení zákona o cenách je vedeno s jednotlivými poskytovateli taxislužby, protože Uber ze zákona za případné předražování neodpovídá,“ podotkl Hofman.

Když Uber před devíti lety vstoupil na český trh, ministerstvo dopravy tehdy rozhodlo, že prodávajícím není digitální platforma, nýbrž dopravce. Pokutovat tedy nelze provozovatele aplikace, ale pouze jeho smluvní společníky.

Uber výhrady firmy Tick Tack odmítá a ujišťuje, že všechny podmínky výběrového řízení pražského letiště splnil. „V uplynulých měsících jsme intenzivně pracovali na specializovaném produktu a jsme připraveni provoz zahájit. Víme, že se na naši letištní službu mnoho cestujících velmi těší,“ uvedla Iwona Kruk z tiskového oddělení společnosti.