Uber a Tick Tack bojují o stamiliony na pražském letišti. Kontrola digitálního obra je děravá | e15.cz

Pochybnosti vzbuzuje především cena, s níž Uber vyhrál. Za obsazení prvního pruhu pro provozování taxislužby má letišti platit zhruba sto milionů korun ročně. To je podle informací E15 dvojnásobek oproti Tick Tacku. Otázka je, zda digitální obr působící po celém světě nebude obcházet cenové předpisy a daňové normy, aby závazek splnil a ještě vydělal.

Oba konkurenti čekají na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který po stížnosti neúspěšného uchazeče zahájil správní řízení. Zkoumá možné porušení podmínek výběru vítěze. Verdikt má padnout v řádu týdnů.

„Chceme férovou soutěž a zároveň férovou službu pro desítky tisíc pasažérů, kteří každý měsíc usednou do taxi v prvním pruhu před terminálem na ruzyňském letišti. Naše argumenty jsou věcné a je potřeba, aby je antimonopolní úřad posoudil,“ řekl právní zástupce Tick Tacku Marek Hejduk.

Uber je přesvědčen, že všechny podmínky splnil. „V uplynulých měsících jsme intenzivně pracovali na specializovaném produktu a jsme připraveni provoz zahájit. Víme, že se na naši letištní službu mnoho cestujících velmi těší,“ uvedla Iwona Kruk z tiskového oddělení společnosti Uber.

Aplikace Uberu i dalších podobných platforem umožňuje znát cenu za taxislužbu předem, což je podle LVHP stěžejní požadavek pasažérů. Vedení letiště ujišťuje, že bude mít o všem přehled. Má to umožnit sdílení údajů s Uberem o každé jízdě včetně ceny a trasy. „Nový taxi operátor bude pod neustálou kontrolou. Všechny jízdy, i ty, které budou mimo Prahu, musejí být v souladu s nařízením o maximálních cenách,“ tvrdí člen představenstva LVHP Jakub Puchalský, který je za výběrové řízení odpovědný.

Dosavadní zkušenosti však ukazují, že stát na globální digitální hráče s centrálami v cizině nedosáhne. Například Finanční správa se k potřebným údajům nedostane i proto, že vozy s logem Uberu poskytované třetími stranami nepoužívají taxametry. Vše je ukryté v softwaru. „Nemáme přístup ke zdrojovým datům aplikací Uberu nebo například Boltu,“ potvrdila Klára Křehlová z tiskového oddělení Finanční správy.

Berní úředníci se musejí spokojit s čísly, která jim Uber každoročně posílá na základě dohody uzavřené s ministerstvem financí před pěti lety. Snazší přístup mají k cenám, které zákazníkům účtuje Bolt. „Data o přepravních službách uskutečněných přes aplikaci Bolt získáváme na základě spolupráce s Finanční správou Estonska,“ dodala Křehlová. Počet případů porušení českého daňového práva ze strany tuzemských partnerů Uberu či Boltu se podle ní pohybuje v řádu několika stovek případů ročně.

Úskalí přiznává i rezort financí, který podnik LVHP stoprocentně ovládá. „Obchodní model digitálních společností je specifický. Bez relevantní přítomnosti v České republice, tedy bez stálé provozovny, jsou možnosti zdanění příjmů zahraničních subjektů zásadně omezeny,“ uvedl Štefan Fous z ministerstva.

Hlavním kritériem výběru provozovatele taxislužby na ruzyňském letiště byla cena za každého cestujícího, který projde terminálem a může si tedy případně objednat taxi. Uber nabídl osm korun za cestujícího. Měsíčně by měl LVHP hradit osm milionů korun, každých třicet dní totiž v průměru prochází letištěm zhruba milion lidí. Ročně to činí 96 milionů korun. Pravděpodobně to však bude více, protože loni v létě se počty cestujících blížily 1,4 milionu měsíčně. Za celý minulý rok odbavilo LVHP deset milionů cestujících, což bylo 60 procent z let před covidovou uzávěrou.

Obchodní model Uberu však podle informací E15 předpokládá, že pouze 2,5 procenta cestujících si objedná taxi. To vzbuzuje pochybnosti, nakolik může být provoz taxislužby za takových podmínek ziskový. Vysvětlením by podle odborníků mohly být masivní dotace zahraničních investorů Uberu nebo také algoritmy typu Surge price, které v rámci aplikace navyšují cenu například v okamžiku, kdy v dané lokalitě vzroste zájem zákazníků.

Zamezit takovým postupům mají normy platné pro všechny pražské taxíky. Mohou si účtovat nejvýše 60 korun za nástup do vozu a 36 korun za kilometr. Plyne to ze zákona o silniční dopravě a zákona o cenách, jejichž dodržování sleduje magistrát. Na Uber je však krátký. „Jízdy prostřednictvím společnosti Uber kontrolujeme, ale řízení pro porušení zákona o cenách je vedeno s jednotlivými poskytovateli taxislužby, protože Uber ze zákona za případné předražování neodpovídá,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Když Uber před osmi lety vstoupil na český trh, ministerstvo dopravy tehdy rozhodlo, že prodávajícím není digitální platforma, nýbrž dopravce. Pokutován tedy může být jen smluvní partner Uberu. Nyní vede pražská radnice správní řízení s digitální platformou jako se zprostředkovatelem. Řízení zatím neskončilo, proto se Hoffman nechtěl vyjádřit k podrobnostem.

Provozní manažer Uberu pro Česko Štěpán Šindelář už dříve ujistil, že úroveň služeb bude vysoká. „Oficiální partnerství s Letištěm Václava Havla Praha je v rámci našeho působení v Česku obrovským úspěchem a významným milníkem. Víme, jak zásadní je kvalita dopravy z letiště nejen pro hlavní město, ale i pro celou Českou republiku. Můžeme tak ovlivnit pohled zahraničních návštěvníků na naši zemi už při úplně prvním kontaktu, což s sebou nese velký závazek. Jsme připraveni se ho zhostit s maximální zodpovědností a péčí,“ uvedl Šindelář.

LVHP z důvodu probíhajícího řízení u antimonopolního úřadu reagovalo jen stručně. „Návrh neúspěšného uchazeče nyní znemožňuje dokončit proces soutěže na nového taxi operátora a dočasně ho tedy blokuje. Službu prozatím zajišťuje firma Tick Tack ve standardu a kvalitě, na které jsou cestující zvyklí,“ uvedla mluvčí letiště Klára Divíšková.