Slavia dostala za derby rekordní pokutu. Disciplinární komise nedohraný zápas zkontumovala
- Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii, které bylo v závěru za stavu 3:2 předčasně ukončeno poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hostujících hráčů.
- Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu deset milionů korun a nejbližší čtyři domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.
- Komise tresty vynesla na úterním mimořádném zasedání v Praze.
Fanoušci v sobotním šlágru druhého kola nadstavby vtrhli na trávník v sedmé z avizovaných deseti minut nastaveného času. Pokud by Slavia vedení v zápase udržela, s předstihem by obhájila titul. Po kontumační porážce 0:3 se boj o prvenství zdramatizoval, Sparta tři kola před koncem soutěže z druhého místa v tabulce snížila ztrátu na rivala z osmi na pět bodů.
Komise posuzovala incident podle paragrafů 65 a 66 jako porušení povinností pořádajícího klubu a o nesportovním chování fanoušků a jiných osob. Podle obou z nich mohla sáhnout ke kontumaci utkání, nejvyšší možnou pokutou bylo deset milionů korun. Odečet bodů v těchto paragrafech za přečiny fanoušků Slavii nehrozil.
V samostatné české lize byl zápas z důvodu nepřístojného chování fanoušků zkontumován teprve podruhé. Poprvé se to stalo v květnu 2003 a shodou okolností rovněž v utkání Sparty. Duel na stadionu Bohemians 1905 tehdy zůstal nedohrán po napadení asistenta rozhodčího domácím příznivcem. O osm let později způsobili předčasné ukončení semifinále poháru a pozdější kontumaci slávističtí fanoušci poté, co se v poločase dožadovali informací od vedení klubu v době ekonomických problémů.
Napadení hráčů
Na trávník při sobotním šlágru vběhli především fanoušci ze severní tribuny, kde sídlí „kotel" nejhlasitějších a nejradikálnějších příznivců. Chuligáni napadli několik sparťanských hráčů, zřejmě nejhůř dopadl brankář Jakub Surovčík, který zůstává z incidentu psychicky otřesený. Řada lidí vtrhla na trávník se světlicemi a dostala se až na opačnou stranu stadionu, kde házela pyrotechniku do sektoru hostů. Někteří výtržníci měli zahalený obličej.
Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík už před vynesením verdiktu avizoval, že klub bude akceptovat jakýkoli trest a nebude se proti němu odvolávat. Zároveň už v minulých dnech rozhodl o dočasném uzavření severní tribuny.
Po nedohraném derby dostala vysokou pokutu i Sparta. Komise jí udělila trest ve výši 600 tisíc korun za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu a vhazovali pyrotechniku na trávník, a to i poblíž hráčů.
