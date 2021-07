Cestovky budou muset vrátit miliardu klientům | E15.cz

Loni zavedený systém voucherů ochránil cestovky před okamžitým masivním vyplácením klientů, kvůli protipandemickým opatřením se totiž velké množství zájezdů muselo zrušit. Opatření cestovkám umožnilo udržet potřebnou hotovost – až dosud. Celkem cestovky vydaly klientům poukazy v hodnotě více než 3,5 miliardy korun. Klienti dosud využili vouchery k získání náhradního zájezdu v celkové hodnotě dvou miliard korun. Zbývající 1,5 miliardy klienti dál drží ve voucherech, uvádí Asociace cestovních kanceláří.

„Odhadujeme, že CK budou muset vyplatit 800 milionů až 1,2 miliardy, během srpna se totiž ještě nějaké zájezdy prodají. V ojedinělých případech lze čekat prodlevy s vracením peněz, důležité ale je, že žádný z držitelů voucherů o své peníze nepřijde,“ říká místopředseda řečené asociace Jan Papež.

Veškeré poukazy jsou totiž pojištěné. Pokud by například cestovní kancelář skončila v insolvenci, náhradu za nevyužitý voucher by financovala pojišťovna, případně garanční fond. „Pokud by některé cestovní kanceláře oddalovaly vyplacení klientů, doporučuji obrátit se na pojišťovnu, která jako jediná může nahlédnout do účetnictví cestovky a iniciovat zrychlení procesu,“ dodává Papež.

Situace jednotlivých cestovních kanceláří se zásadně liší. Některé udaly většinu vydaných voucherů, jiné klienty nepřesvědčily a čeká je nepříjemný odtok hotovosti. Skupina DER Touristik Eastern Europe, do které patří Exim Tours, Fischer a New-Dama, vydala vouchery za vyšší stamiliony. Asi šedesát procent držitelů již voucher uplatnilo. Zbývající klienti zřejmě čekají na vyplacení hotovosti.

„Od konce června jsme klientům poslali přes sto milionů a předpokládáme, že zbývající nižší stovky milionů vyplatíme do konce srpna,“ tvrdí za skupinu DER Touristik mluvčí Jan Bezděk. Současné prodeje se podle něj pohybují na stejné úrovni jako v předpandemickém roce 2019. V něm Fischer utržil necelých 6,4 miliardy, výnosy Exim Tours přesáhly 5,6 miliardy.

Konkurenční CK Alexandria čeká vyplacení hotovosti až 40 procentům držitelů voucherů, v podobné situaci je i Čedok. „Klienti zatím využili šedesát procent voucherů k nákupu dovolené ať už v letošní letní či nadcházející zimní sezoně. Předpokládáme, že za nevyužité vouchery vyplatíme téměř osmdesát milionů,“ říká mluvčí Čedoku Eva Němečková.

Současné prodeje firmy se pohybují na 80 procentech roku 2019, který přinesl přes 2,8 miliardy na tržbách. Tisíce voucherů vydal i Blue Style, klienti jich zatím vyčerpali třetinu. „Po 31. srpnu neprodleně zašleme příslušným klientům peníze zpět,“ říká mluvčí podniku Ilona Topolová.

Za poslední dva roky klesl počet cestovních kanceláří z 851 na 626, řada z firem podnikání pozastavila. Potíže s obnovením smlouvy proti úpadku má například Firo-tour. Vlnu krachů může akcelerovat kritické období po konci srpna, kdy cestovky budou muset vyplácet hotovost za nevyužité vouchery. Život cestovek navíc komplikují neustálé změny pravidel na cestovatelské mapě.

Proměnlivost vládních nařízení ilustruje příklad desítek tisíc klientů, kteří měli loni vycestovat do Tuniska. Místo toho dostali voucher a dovolenou ve stejné zemi odložili na letošní léto. Ministerstvo zdravotnictví však do této země zakázalo cestovat od začátku července. „Hodně klientů tak vyměnilo Tunisko za Řecko. To ale stát následně zařadil na červenou listinu, takže vynucuje karanténu po návratu do Česka. Práci nám komplikuje hlavně lajdáctví ministerstva zdravotnictví,“ kritizuje Papež.