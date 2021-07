Čtvrtina cestovních kanceláří nepřežila covid | E15.cz

Ministerstvo upozorňuje, že u mnoha z 225 neaktivních kanceláří šlo jen o přerušení živnosti. „Je tedy pravděpodobné, že tito podnikatelé počítají s návratem na trh zájezdů a spojených cestovních služeb,“ očekává ministerstvo. K úpadku došlo v posledních dvou letech u 16 cestovních kanceláří, což je rekordní počet. V minulosti šlo o jednotky kanceláří, v roce 2019 nevyhlásila úpadek žádná firma.

Rezort ministryně Kláry Dostálové (za ANO) očekává, že se tržby cestovních kanceláří dostanou už v příštím roce téměř na předcovidovou úroveň, tedy zhruba na 25 až 30 miliard korun. Situaci mají výrazně napomoci digitální covid certifikáty, postupující očkování a další opatření přijaté v rámci EU.

Covid pas a aplikace Tečka • VIDEO Videohub

Zlepšující tržby kanceláří chce rezort využít a znovu zavést příspěvky do garančního fondu. Letos nemusely kanceláře do fondu posílat nic, od příštího roku to má být 0,03 procenta ročních tržeb. Ministerstvo si od návrhu vyhlášky slibuje navýšení financí ve fondu o 7,5 až devět milionů korun. Garanční fond se využívá v případě úpadku cestovní kanceláře, kdy zajištění nestačí na kompenzace zákazníků. Momentálně je v něm zhruba 60 milionů korun, letos se z něj například doplácely peníze klientům zkrachovalé CK Pragotour Plus. Další mají následovat.

Cestovní kanceláře se znovuzavedením příspěvku nesouhlasí. Ve fondu, který byl založen v roce 2018, je podle nich peněz dost. „Cestovní kanceláře nyní sotva přežívají a neměly by být zatěžovány dalšími platbami,“domnívá se místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Cestovní kanceláře se shodují, že největší tržby byly v červnu, které překonaly i prodeje z června 2019. Po zpřísnění vládních opatření na začátku prázdnin se nárůst zmírnil a lidé více vyčkávají s objednáním zájezdů.

Ministerstvo v návrhu vyhlášky přiznává, že může letos dojít k dalším krachům. Na konci srpna totiž vyprší ochranná lhůta, po které budou muset cestovní kanceláře do 14 dnů vyplatit lidem peníze za nevyužité vouchery. Mnoho kanceláří uzpůsobilo podle ministerstva své podnikání tak, aby na trhu obstálo. „Konec ochranné doby bude ale přesto pro řadu cestovních kanceláří znamenat velký tlak na jejich likviditu, což s největší pravděpodobností povede k dalším úpadkům cestovních kanceláří v tomto roce,“ předvídá rezort.