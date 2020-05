Cestovky Exim a Fischer zrušily všechny zájezdy do konce srpna | E15.cz

Pandemie koronaviru donutila dvě největší cestovní kanceláře k razantnímu kroku. Exim tours a Fischer zrušily veškeré zájezdy plánované na letošní červenec a srpen, které měly objednané u obou společností řádově desetitisíce klientů. Na dotaz Deníku E15 to potvrdily obě firmy. Zájezdy na květen a červen zrušily už dříve.

Kanceláře se k tomuto kroku rozhodly během dnešního dne. Klienti tak dostanou voucher a budou se moci rozhodnout, zda na letošní výjimečnou dovolenou pojedou. „Nechceme, aby klienti, kteří měli koupený zájezd do zemí, kde se situace pravděpodobně rychle nezlepší, strávili celé léto čekáním, zda poletí. Takhle se budou moci svobodně rozhodnout, jestli a případně kam letos chtějí cestovat,” uvádí mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Stejné podmínky platí i u Exim tours. Obě CK plánují znovu nabídnout zájezdy do zřejmě všech zemí, kam to po dohodě jednotlivých států bude možné - pravděpodobná je tak obnovená nabídka zájezdů do Řecka či Chorvatska. „Klienti nebudou muset platit storno poplatky, dostanou voucher na zájezd v celé hodnotě, kterou zaplatili. Nic nemusí doplácet,“ říká mluvčí Exim tours Petr Kostka.

Termíny a veškeré podmínky případně nově nabízených zájezdů, například do Řecka či Chorvatska, se budou odvíjet od aktuální bezpečnostní situace v daných destinacích a od dohod mezi státy.

„Klienti si původní zájezdy nakupovali za zcela odlišných podmínek. All-inclusive nebo výlety v destinaci a jiné aktivity se samozřejmě budou od původní nabídky lišit. Zrušením zájezdů dáváme klientům skrze voucher možnost rozhodnout se, zda chtějí cestovat i za současné situace,“ doplňuje Bezděk.

Kanceláře Fischer a Exim tak zrušily veškeré plánované lety s dopravcem Smartwings. „Dál zůstává naším klíčovým partnerem, o novém letovém plánu jednáme,“ říká Bezděk.

Ostatní cestovní kanceláře zatím zájezdy na červenec a srpen neruší, tvrdí místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. „Ostatní kanceláře fungují dál, jak slibovaly klientům,“ podotýká.

Exim tours a Fischer patří německé skupině Rewe, která dokončila nákup Fischer Group na začátku letošního května.