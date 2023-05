Shein, obří čínský e-shop, přišel o desítky miliard hodnoty | e15.cz

Internetový obchod s oblečením Shein pocházející z Číny začal loni ve velkém dobývat západní trhy. Díky úspěchu mimo Čínu se jeho valuace vyšplhala až na sto miliard dolarů (skoro 2,2 bilionu korun), což z něho udělalo jednu z nejhodnotnějších firem v soukromém vlastnictví. Od té doby se ovšem nálada v oblasti internetových obchodů značně změnila. Doplatil na to i Shein, jehož valuace se propadla o třetinu na 66 miliard dolarů.

Shein v aktuálním investičním kole vybral od investorů dvě miliardy dolarů, peníze poslal například jeden z největších investičních fondů na světě Sequoia Capital, většinový vlastník české společnosti Kiwi.com, General Atlantic nebo fond Mubadala, který spravuje peníze Spojených arabských emirátů.

Podle zdrojů listu Wall Street Journal se po tomto investičním kole propadla valuace společnosti ze zmíněných 100 na 66 miliard dolarů. I tak ale mezi obchody s oblečením patří Shein ke špičce reprezentované švédským gigantem H&M nebo společností Inditex, pod níž patří třeba síť obchodů Zara.

Někteří z investorů podle listu Wall Street Journal sníženou valuaci vysvětlovali tak, že Shein se chystá vstoupit na burzu a s nižší hodnotou je větší šance, že bude primární úpis akcií úspěšný z hlediska ceny.

Základem čínského obchodu je důraz na zachytávání trendů – Shein na své stránky každý den přidává kolem dvou tisíc nových produktů. Ty, o které zákazníci projeví zájem, se prodávají dál, ostatní se prodávat přestanou. Tato strategie by se dala popsat jako princip nižší marže provázený vyšší kvantitou. Základem Sheinu je zkrátka levné oblečení bez lpění na kvalitě. O zásah publika se většinou postarají lokální influenceři a důležitou platformou je TikTok, jehož algoritmy dokážou efektivně doručit obsah k cílové skupině.

„Nabízíme pro každého něco za velmi dostupné ceny. Zákazník by měl cokoli, co potřebuje, najít na stránkách Sheinu,“ popsal strategii před časem pro magazín Wired šéf americké pobočky George Chiao.

Shein vznikl sice v roce 2008, ale až v posledních letech se z něj stal světoznámý pojem. Oblíbený je také v Česku, například podle Googlu je mezi tuzemskými zákazníky navštěvovanější než velké e-shopy typu Zalando, Zoot nebo About You. Zároveň má na české facebookové stránce věnované nákupům na Sheinu téměř devadesát tisíc členů. Přitom ještě loni to bylo pouze dvacet tisíc.

Na propadu valuace se podepsala ekonomická nejistota, ve které se západní trhy nacházejí, a zvyšující se tlak na čínské společnosti ve Spojených státech. Trnem v oku amerických zákonodárců je zejména sociální síť TikTok, kterou zakázal například americký stát Montana.

Nejde ovšem jen o čínský původ, ale také o podezření, že dodavatelé Sheinu pocházejí z provincie Sin-ťiang, ve které jsou k nucené práci v továrnách využívaní příslušníci ujgurské menšiny. Ta čelí tvrdým represím od tamního režimu. Shein ovšem dlouhodobě popírá, že by jejich práce využíval. „Máme nulovou toleranci k nuceným pracem,“ tvrdí.

Marcelo Claure, který řídí aktivity Sheinu v Latinské Americe, je přesvědčen, že obvinění má na svědomí konkurence. „Každá společnost, která změní nějaký obor, se musí vypořádat s tímto typem negativní odezvy,“ uvedl Calure pro Wall Street Journal.

Shein, jehož vedení s veřejností příliš nekomunikuje, zažívá skvělé časy. Loni utržil 23 miliard dolarů a vykázal provozní zisk 800 milionů dolarů. Letos plánuje růst 40procentním tempem.