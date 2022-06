Orsay není zdaleka jediná. Z Česka mizí známé oděvní značky | E15.cz

Zatímco v Česku postupně přibývají nové módní e-shopy, kamenných prodejen se světově proslulými značkami ubývá. Během pandemie se z tuzemska začala stahovat například italská značka Carpisa, francouzský módní řetězec Promod nebo britský Next. Teď se čeští zákazníci budou muset patrně rozloučit i s německým módním řetězcem Orsay.

Německý maloobchodní řetězec s dámskou módou Orsay, který působí na českém a slovenském trhu téměř 25 let, jedná podle informací Forbesu o prodeji svých aktivit v obou zemích. Fast fashion značka Orsay má po téměř čtvrt století na českém i slovenském trhu celkem devadesát prodejen, v nichž tržby dosahují výše 1,1 miliardy korun.

„Mohu potvrdit, že Orsay je v závěrečných fázích jednání o prodeji svých prodejen v Česku a na Slovensku. Pokud se to nepodaří, Orsay zde vstoupí do insolvence a prodejny uzavře,“ říká jeden ze zdrojů obeznámený s průběhem vyjednávání, který chce zůstat v anonymitě, ale jehož identitu Forbes zná.

Deník E15 kontaktoval přímo značku Orsay, dosud však bez odpovědi. „Pokud nedojde k záchraně značky Orsay podobným způsobem, jako to proběhlo u značky Celio, hrozí, že český retailový trh přijde o další módní značku,“ uvedl pro deník E15 partner a vedoucí pronájmu maloobchodních prostor region CEE firmy Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček. Značka dle něj ještě může být zachráněna.

„Zatím nemám konkrétnější a bližší informace o jejich odchodu, nicméně těch módních značek za poslední dobu odešlo opravdu hodně. Potenciální odchod Orsaye z Česka by mě opravdu překvapil,“ říká Martina Drtinová z výzkumné agentury Incomind a dodává, že značka bude zřejmě svůj odchod z tuzemska omlouvat pandemií. „Důvodem však může být i to, že jsme pro Orsay malým trhem, který se jim zkrátka přestává vyplácet. Takové značky se pak stahují do zemí, ve kterých mají zákazníků mnohonásobně více,“ domnívá se.

Za poslední dva roky se z trhu stáhly například značky Promod či Camaieu. Pietro Filipi si prošla existenční krizí a změnou majitele, o udržení pozice v tuzemsku také vloni bojovalo Celio. Kotrbáček připomíná, že Celio nakonec našlo nového partnera pro český a slovenský trh, a tak značka na trhu zůstala v zastoupení partnera s tím, že teď tvrdě pracuje na revitalizaci pozice a výkonu značky na trhu. „Zatím se zdá, že se to partnerovi, společnosti CS Apparel Group (CSAG), daří, a to zejména díky dobře nastavené omnichannel strategii,“ dodává Kotrbáček.

Francouzský módní řetězec Promod postupně v tuzemsku zavřel všechny své prodejny během posledních dvou let. V účetním roce 2019/2020 firmě klesly tržby o osmnáct procent na 164,6 milionu korun. Zisk zvýšila o 2,4 milionu korun, zároveň vzhledem k dalšímu vývoji ale ve výroční zprávě uvedla, že významný vliv na její obrat měla pandemie.

Francouzům se ale na českém trhu obecně moc nedaří. Přede dvěma lety se Češi museli rozloučit rovněž s oděvní sítí Camaieu. Podle společnosti Cushman & Wakefield opustilo v roce 2020 Českou republiku celkem čtrnáct značek. Kotrbáček je však přesvědčen, že to bezprostředně nesouviselo s koronavirovou krizí. Často se v takových případech podle jeho dřívějších slov jedná o součást dlouhodobé strategie nebo o opuštění nefungujícího trhu.

Úspěchy však na českém trhu nesklízejí ani Italové. Poměrně populární obchod s italskými kabelkami Carpisa Česko také postupně opouští. „Carpisa již uzavřela své prodejny například v obchodním centru nejen na Novém Smíchově ale i v Arkádách Pankrác. Důvod odchodu je ale vždy neprůhledný,“ uvedla Drtinová.

„Jedním z důvodů, proč spousta obchodů odchází, může být například to, že e-shopy přebraly do určité míry roli kamenných obchodů,“ uvažuje nad situací Drtinová a dodává, že zákazníci si evidentně zvykli na pohodlí výběru z domova, protože jim módní e-shopy vytvářejí stále komfortnější podmínky ve stylu třiceti až devadesáti dní na vyzkoušení zboží a podobně. Jedním z nich jsou například polské společnosti Modivo a Eobuv, které dokonce v Praze před rokem otevřely první „phygital“ obchod, který je kombinací kamenného obchodu s online prodejem a zatím se těší velkému zájmu.

Kotrbáček poznamenává, že v segmentu módy je obecně veliká konkurence, a to jak ve fyzických, tak v online prodejnách. „Zákazník se rychle vyvíjí, mění svoje nákupní chování, a pokud značky nejsou schopny se stávajícími zákazníky držet krok a nezískávají nové, potýkají se s konkurencí dalších módních řetězců, které nabízejí podobné zboží na větší ploše,“ upozorňuje Kotrbáček a dodává, že právě ty „větší ryby“ jsou pak schopny vyjednat lepší nájemní podmínky za pronájem, než je tomu u menších jednotek. Proto je pak boj těch menších značek opravdu náročný.

Jednou takovou „větší rybou“ se na tuzemském trhu téměř před rokem stal oděvní gigant Primark, do kterého Češi vždy mířili například v sousedním Německu nebo Rakousku. Ten je populární převážně díky svým nízkým cenám. Z oblasti módních e-shopů, které nabízejí kvantum levného oblečení a které se řadí mezi typické obchody s fast fashion módou, je v poslední době například čínský Shein. Často se však vedou diskuze a spekulace nad etickou stránkou výroby takto levných oděvů, které velmi často nemají s udržitelností nic společného.