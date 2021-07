Elektrokola dobývají Slovensko. Do Tater se může vydat i rekreační jezdec | E15.cz

Ve slovenských horách roste obliba cykloturistiky, která je bezpečná i v době pandemie. Zájem o cyklovýlety do Tater a okolí ještě více nastartoval příchod elektrokol. Díky nim se staly širší veřejnosti dostupnější i tatranské cyklotrasy s větším převýšením, které dříve vyhledávali zejména aktivní sportovci.

Krásu tatranské přírody si tak návštěvníci mohou více užít i na kole. Nemusejí si ho ani vozit s sebou, stačí zajít do půjčovny bicyklů a vydat se na cyklistické chodníky. Jejich síť uspokojí i náročné jezdce.

Ve Vysokých Tatrách si může cyklista vybrat přejezd od západu na východ nebo na kole vyrazit do hor. Na Hrebienok, na Popradské pleso, do Velické doliny nebo na Zelené pleso.

„V první řadě záleží na kondici cyklisty, protože vždy překonává nějakou výšku a elektrokola jsou v tomto případě velkou podporou. Díky tomu se může i středně zdatný jezdec vydat i na nejnáročnější trasy. Například na Zelené pleso, což je relativně dlouhá trasa s velkým převýšením,“ říká Marián Galajda, manažer komunikace společnosti TMR, která v Tatrách provozuje hotely a lanovky.

Pod Tatrami jsou stovky kilometrů dobře značených tras, které vycházejí z Popradu a ze Svitu. Leží tam i Beliansky rybník u města Spišská Belá, z něhož vede krásná cyklotrasa do Tatranské kotliny. Když jedete do Vysokých či Nízkých Tater, tak pokud na tom nelpíte, nepotřebujete vlastní kolo. Elektrokolo ani horské kolo totiž není problém si na řadě míst vypůjčit.

„Máme půjčovnu například na Štrbském plese a rozšířené jsou i v dalších destinacích,“ doplňuje Galajda. V Jasné pod Chopkom v Nízkých Tatrách mají hosté sítě TMR Hotels možnost vyrazit na kole do hor i s průvodcem, který jim sestaví cestovní itinerář na poznávání Liptova podle požadované obtížnosti přímo na míru.

Liptov nabízí velké množství tras a atrakcí a na kole se poznávají lépe než pěšky. Marián Galajda má přitom pro cyklisty, kteří přijedou do hor, zásadní radu: Nelžete průvodci a nepřeceňujte svou kondici, aby vám mohl vytvořit nejlepší trasu. Jde o to si horský výlet na kole užít, ne se zranit.

Profesionální sportovci si při tréninku oblíbili trasu z Tatranské Polianky na Sliezsky dom, kam vede asfaltová komunikace do příkrého kopce. Ti, co si nastaví výkonnostní limit do turistického módu, si mohou vychutnat například trať z Cesty Svobody na Popradské pleso, která rovněž vede po zpevněné asfaltové komunikaci. To je trasa zvládnutelná pro každého cyklistu.

Ostatní jsou náročnější. Nejobtížnější vůbec je cesta na Zelené pleso. „Když tam vyšlapete, je výhled tou nejkrásnější odměnou za sportovní výkon,“ uvádí Galajda, který je sám aktivním cyklistou.

Při cyklovýletech lze využít i služby horských vůdců, díky kterým se aktivity v horách stanou bezpečným dobrodružstvím. Kdo naopak zatouží po světě ticha, dobrou volbou bude návštěva Demänovské doliny a tamních jeskyní. S elektrifikací cyklistiky se také v regionu rozšířily elektronabíječky, jedna je například i u zábavního areálu Tatralandia. Díky tomu jde příjemně cestovat od atrakce k atrakci a dát do těla sobě i bicyklu.

Záludnosti první jízdy na elektrokole

• Elektrokolo je těžší než běžný bike. Proto je lepší si první jízdu včetně zatáčení vyzkoušet na rovině a až poté vyrazit do náročnějších terénů.

• Výjezd s elektrokolem nahoru je snadný. Je ale třeba myslet i na to, že sjezd bude náročnější.

• Pozor na zrádná kolejiště pro odvod vody, která vedou šikmo přes cestu. Za deště to na nich nebezpečně klouže.