Fúze za 60 miliard: investiční skupina Park Hotels & Resorts kupuje svého konkurenta | E15.cz

Realitní investiční skupina Park Hotels & Resorts Inc. a společnost Chesapeake Lodging Trust oznámily, že uzavřely dohodu o fúzi v hodnotě přibližně 2,7 miliardy dolarů (62 miliard korun). Skupina Park Hotels & Resorts Inc. tak do svého portfolia přidá dalších 20 hotelů, nacházejících se v lukrativních oblastech ve Spojených státech. Fúzí vznikne druhá největší investiční společnost do nemovitostí ve Spojených státech. Informovala o tom agentura Reuters.