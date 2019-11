Globální trh s péčí o domácí mazlíčky rychle roste, objevili ho i čeští miliardáři | E15.cz

Konkrétně trh s krmivy má podle poradenské společnosti Oaklins růst rychleji než trh s potravinami pro lidi jako jsou čokoláda, dětská strava nebo těstoviny.

Oblast péče o domácí mazlíčky se proto dostala do hledáčku velkých investičních skupin na celém světě. Příkladem jsou loňské nákupy investičních kolosů KKR, Cinven nebo BC Partners.

A tento trend se nevyhnul ani tuzemskému trhu, kde fond Supernius miliardáře Tomáše Chreneka koupil síť prodejen s chovatelskými potřebami Pet Center a nyní rozjíždí síť veterinárních klinik a ordinací Vetino. „Cílem je zvýšit dostupnost péče,“ říká investiční bankéř Marek Ditz, který fond vede.

Kvůli tomu hodlá fond zavést v části své sítě Pet Center veterinární koutky, které budou zaměřené na preventivní péči o domácí mazlíčky. V minulých dnech byl ostatně otevřen první koutek v brněnské prodejně Pet Centra. „Na začátku příštího roku bychom chtěli otevřít další veterinární koutek,“ doplňuje Pavel Vyhnálek, který je odpovědný za rozvoj Vetina. Cílový stav koutků a podobných pracovišť je do dvaceti v Česku a Slovensku.

Koutky by měly doplnit menší veterinární praxe, s nimiž chce podle Ditze Supernius spolupracovat, ale nehodlá je všechny přímo kupovat. Do sítě Vetino plánuje získat třicet spolupracujících praxí na českém trhu a dvacet na Slovensku.

Nejvyšším stupněm péče pak budou specializovaná pracoviště. Příkladem jsou již zakoupené veterinární kliniky Jaggy v Praze a Brně. Do podobných klinik hodlá Supernius investovat přímo. „Aspoň pět investic do veterinárních klinik je před spadnutím,“ dodává Ditz s tím, že minimálně tři jsou slovenské. Supernius by podle něj chtěl mít deset těchto klinik na českém trhu a pět na Slovensku. Celkem tak může být v síti Vetino přes osmdesát pracovišť s různou nabídkou veterinární péče.

Chrenek ovšem není jediným miliardářem, který investuje do veterin. Na začátku letošního roku se stal spolumajitelem několika veterinárních středisek na Slovensku majitel největšího tuzemského výrobce krmiv pro zvířata - skupiny Vafo - Pavel Bouška.

Za dramatickým rozmachem péče o domácí mazlíčky stojí trend humanizace. „Znamená to, že pet byznys bude přebírat trendy z potravinářského průmyslu a zdravotnictví. V současnosti je například červené maso nahrazováno kuřecím a krůtím,“ prohlásil již dříve viceprezident tuzemské Vafo Group a zakladatel finské společnosti Prima Pet Petri Tiitola a dodal: „V odvětví pak velmi rychle rostou rybí potraviny poté, co se ukázaly výhody rybího masa pro člověka.“

Jednoduše řečeno se domácí zvíře stává stále více součástí rodiny. A člen domácnosti musí pochopitelně dostat to nejlepší. „To co lidé dělají pro sebe jako je zdravý životný styl, zdravé jídlo, tak dopřávají i svým zvířecím miláčkům. Soustředí se hodně na superprémiová krmiva,“ uvedl v této souvislosti Luboš Rejchrt, provozní ředitel Plaček Group, sítě prodejen s chovatelskými potřebami. Kromě kvalitního krmiva jsou podle něj populární rovněž různé běhy a soutěže pro domácí zvířata.