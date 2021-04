Online prodej potravin: Do Česka míří italská společnost Everli | E15.cz

Italská firma Everli spustila v Česku on-line prodej potravin z velkých obchodních řetězců, které většinou s prodejem přes internet otálely. Zatím nejde o vzájemnou spolupráci, ale o zprostředkování nákupu ve vybrané prodejně nákupčím společnosti Everli. Italská platforma sází dále hlavně na to, že prorazí rychle do menších měst.

„V současné době testujeme službu s katalogem produktů od relevantních prodejců, jako jsou Tesco, Kaufland, Albert a Billa a o zahájení oficiálního partnerství jednáme s několika maloobchodníky. Naším cílem je nabízet kompletní výběr kamenných obchodů,“ uvádí za Everli Anna Podkowinska, ředitelka pro mezinárodní obchod. Cílem je spustit i obchody specializované na bio potraviny či drogerii.

V současné době si může zákazník na webu Everli vybrat nákup ze čtyř zmíněných řetězců. Ty se ale nyní ke spolupráci s Everli nehlásí.

„Se společností Everli.com jsme smluvní spolupráci nenavázali a nemáme žádné informace o činnosti této platformy,“ uvádí mluvčí prodejen Kaufland Renata Maierl.

„S touto společností nemáme oficiálně uzavřenou žádnou smlouvu. Pokud k nám přijdou jako běžný zákazník na nákup, poskytujeme jim stejné služby jako našim ostatním zákazníkům,“ uvádí ve svém vyjádření i Albert. Podobně odpovědělo i Tesco. Globus se podle své mluvčí Luftii Volfové soustředí na rozvoj vlastní služby a v případě Everli jednal jen o tom, aby stáhli ze stránek jejich logo uvádějící, že jsou partnerem.

Společnost Everli začala s partnerským prodejem z řetězců a dalších obchodů v Itálii v roce 2014, poté pokračovala do Polska a letos kromě České republiky i do Francie. Na další expanzi získala od investorů v přepočtu 2,2 miliardy korun.

Plusem Everli při nastaveném fungování je, že nemusí investovat do skladových kapacit. Zatím je v Česku tato služba dostupná v Praze, Brně a Ostravě. „Naší výhodou je, že jsme schopni rozšířit služby i v menších městech. Během následujících dvanácti měsíců plánujeme pokračovat v rozšiřování našich služeb i v oblastech s nízkou hustotou zalidnění,“ uvádí Podkowinska.

On-line prodej potravin raketově roste

Everli naskakuje na českém trhu v on-line prodeji potravin do rozjetého vlaku, kde působí dvě silné české firmy Rohlík.cz a Košík.cz, rovněž britské Tesco a pomalu se do něj dostávají i další. Své platformy v tomto směru nabízí i rozvozové společnosti jako DoDo, Dáme jídlo či Wolt. Prodej potravin tak patří k nejrychleji rostoucím kategoriím na internetu, i díky covidové pandemii.

Podle dat společnosti Heureka.cz a Asociace pro elektronickou komerci vzrostly loni útraty za jídlo a pití na internetu o 45 procent, zatímco celkově na e-shopech „jen“ o 26 procent.

Jednička na českém trhu, Rohlík.cz, utržila za rok 2019 více než čtyři miliardy korun a za poslední finanční rok (který končí až v dubnu) by mělo jít podle dřívějších odhadů o zhruba dvojnásobek. Také Rohlík letos získal významnou finanční injekci od investorů, a to ve výši zhruba pěti miliard korun a po Maďarsku pokračuje v expanzi do Německa.

Nové italské konkurence se Rohlík.cz nebojí. „Poměr prodeje potravin v kamenných obchodech a on-line je 97 : 3 procentům. Za nás je každý projekt, který pomůže zákazníkům doručit jídlo domů, správný,“ uvádí šéf Rohlík.cz Petr Pavlík s tím, že do deseti let se bude podle jeho názoru polovina nákupů odehrávat on-line.

Sám zakladatel a spolumajitel Rohlík.cz Tomáš Čupr se o Italy „otřel“ na Twitteru, kde jejich příchod s nadsázkou komentoval tak, že když oni jdou sem, Rohlík půjde zase do Itálie.

Vedle Rohlíku rychle roste i Košík.cz ze skupiny Mall Group, který rovněž loni vyrostl na dvojnásobek. „Hlavním konkurentem pro nás i nadále jsou především kamenné obchody. Potenciál růstu celého trhu on-line supermarketů je stále obrovský a nová nabídka může přitáhnout novou poptávku,“ uvádí k situaci na trhu šéf Košíku Tomáš Jeřábek. Košík loni začal spolupracovat i s Kauflandem.

Trnitá cesta k zisku

I přes rostoucí trend nicméně Everli čeká zřejmě dlouhá cesta k tomu, aby byl jejich model ekonomicky udržitelný. Podle Anny Podkowinske mají mít několik zdrojů příjmů. Jako první jmenuje poplatky obchodníků, které mají řetězce a další platit na základě objemů, které pro ně Everli generuje. To, minimálně zatím, v Česku nefunguje. Dalším zdrojem mají být zákazníci, kteří platí za doručení (v tuto chvíli 49 korun při objednávce do 800 korun anebo při rychlém doručení) anebo si předplatí členství.

„Dále jde o poplatky za reklamu účtované značkám, aby mohly propagovat na naší platformě,“ dodává šéfka Everli pro mezinárodní obchod s tím, že zdroji příjmů mají být i klíčová data, která budou sdílet se svými partnery.

Dalším příjmem, který společnost neuvádí, může být i marže na cenách prodávaného zboží. Na otázku, jak ceny na webu stanovují a zda odpovídají těm v řetězcích, Everli pouze odpovědělo, že „ceny jsou zatím nastavené v rámci vstupu na trh a budou se ještě upravovat“.

Z namátkového srovnání deseti produktů z Tesca na platformě Everli a z on-line obchodu Tesco vyplývá, že „italské“ ceny jsou o 15 až 35 procent vyšší. Například hořká čokoláda Orion je v Tescu za 49,90 a na Everli za 64,40 koruny. U namátkově prohlížených výrobků navíc platí, že Everli nepřenáší do cen zboží akční slevy, které bývají výrazné, běžně dvacet a více procent.

Nákupčí na telefonu

Po praktické stránce nyní Everli funguje tak, že nákupčí obdrží objednávku od zákazníka a za něj vyrazí do obchodu s nákupním seznamem. Když něco není na regále, volá zákazníkovi s cílem vybrat náhradu.

„Nákupčí jsou flexibilní a přijímají objednávku ve chvíli, kdy jsou dostupní a mají čas, a sami si určují, kolik hodin během týdne odpracují,“ popisuje jejich fungování Podkowinska. Nákupčí mají vlastní auta, Everli jim poskytuje třeba vhodné vybavení pro nákup jako chladící tašky.

To je patrné i z inzerátu, kterým Everli své nákupčí na fakturu či dohodu o pracovní činnosti shání. V něm jim nabízí podle portálu nabrigádu.cz na den výdělek zhruba 900 korun plus bonusy a dýška. Minimální výdělek za objednávku je podle inzerátu 150 korun.