Primark konečně v Praze: Zákazníky může získat cenami | E15.cz

Do Primarku v Drážďanech jezdí Češi nakupovat už několik let, v příštím roce ale budou moci zůstat ve své domovině. Jak si oblíbí pražskou pobočku, ale bude do značné míry záviset na cenové politice, kterou nový obchodní dům nastaví. „Pokud si zachová drážďanské ceny, u Čechů uspěje,“ předjímá Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Drážďaňský či berlínský Primark zřejmě přijde o české zákazníky

Pražský Primark má být podle informací Blesku vlajkovou lodí pro střední a východní Evropu. „Zákazníci z Čech a Moravy, kteří doteď jezdili do Drážďan, Lince, Berlína a do Vídně, začnou jezdit do Prahy, protože půjde o pobočku, která bude v nové budově v centru,” uvedl Prouza.

Otevření Primarku v Praze ale s sebou přinejměnším pro někoho nese i stinné stránky. Cestovní agentura Primarklovers, jejíž podnikání je založeno na spojení levných nákupů v Drážďanech a prohlídky města, bude zřejmě muset najít nový byznys model. To potvrzuje i samotná firma, jež už plánuje rebranding.

„Největší zájem o Primark byl mezi lety 2015 až 2016, nyní roste zájem spíše o kulturu. Primarklovers byl unikátní projekt, protože byl postavený na jednom řetězci, teď budeme muset změnit strukturu a nabízet komplexnější službu,“ řekl Ondřej Vacek Tyleček, zakladatel firmy Primarklovers.

Pražská pobočka bude součástí budovy The Flow Building, kterou na Václavském náměstí staví společnost Flow Eest. Developer, jenž na náměstí vlastní již tři budovy, do již probíhajícího projektu investuje v souhrnu více než miliardu korun.

Primark e-shop zatím nebude

Kamenné prodejny jsou pro Primark významnější než pro jiné řetězce. I když je pro Primark internet důležitou platformou, vznik e-shopu je zatím v nedohlednu. “Naši zákazníci se sice na produkty a poslední nabídky rádi dívají online, nakupovat ale chodí raději do kamenných obchodů,“ je přesvědčena mluvčí Primarku Claire Ryan. Podle odborníků se už ale na nové online platformě pracuje. Nejdříve ale bude probíhat testování v několika regionech a až poté proběhne plné spuštění.

V dubnu irská společnost Primark otevřela největší obchod s módou na světě v britském Birminghamu. Pobočka o pěti podlažích a rozloze téměř patnácti tisíc metrů čtverečních byla vzhledem ke své velikosti zapsána do Guinessovy knihy světových rekordů. Aktuálně má Primark celkově více než 370 prodejen ve 12 zemích a zaměstnává více než 75 tisíc lidí v Evropě a USA.