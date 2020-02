McDonald’s franšízantům. Firma už v Česku neprovozuje žádnou restauraci | E15.cz

Provozovatel fastfoodů tak dokončil proces, který započal před mnoha lety. První franšízanty začala firma rekrutovat již tři roky po svém vstupu na český trh, který se uskutečnil v roce 1992.

K předešlému modelu, kdy část poboček provozovala společnost v Česku sama, se vracet nehodlá. „Každou další otevřenou restauraci budou provozovat už jen franšízanti,“ dodává šéfka komunikace s tím, že letos plánuje otevřít do deseti nových restaurací.

McDonald’s je přesvědčen, že franšízanti mají větší snahu se o svou pobočku starat. S tím souhlasí i prezident České asociace franchisingu Jan Gonda. „Jako samostatný podnikatel je franšízant silně motivován ve srovnání s ředitelem nebo vedoucím pobočky či zaměstnancem,“ míní. „Franšízant zná místní poměry a může pružněji reagovat na změny v místě podnikání,“ doplňuje Svobodová.

Na českém trhu soupeří McDonald’s se španělským AmRestem, který zde provozuje restaurace rychlého občerstvení KFC, Burger King a také pizzerie Pizza Hut a kavárny Starbucks. AmRest rovněž rozvíjí svou síť podniků formou franšíz.

„V současné době máme v Česku 28 poboček Burger Kingu, z toho osm provozují naši franšízoví partneři,“ uvedl ředitel českého Burger Kingu Daniel Ryška.

Expanze v podobě franšíz není cizí ani českým konceptům. V tuzemsku je podle České asociace franchisingu 250 franšízových sítí, z toho jsou dvě třetiny české projekty, třetina připadá na zahraniční.

Počet franšízových konceptů v Česku by podle Gondy měl vzrůst, do dvaceti let by jich mohlo existovat až 500. „Tím by se Česká republika dostala na obdobné množství jako v zemích západní Evropy,“ míní prezident asociace.

Český McDonald’s si od franšízantů bere měsíčně 10 až 18 procent z celkových tržeb restaurace, dále si počítá poplatek za užívání značky a marketingové služby.

Tyto poplatky pak tvoří celkový obrat českého McDonaldu. Ten v roce 2018 dosáhl podle výroční zprávy 1,6 miliardy korun včetně tržeb za tehdy ještě vlastní restaurace. Za stejné období uvádí společnost tržby za všechny restaurace značky McDonald’s v Česku včetně těch franšízových ve výši 5,8 miliardy korun.