Českým exportérům se otevírá obří vietnamský trh | E15.cz

Vietnam byl loni pro české exportéry až 69. největším odbytištěm, podniky tam vyvezly zboží za 1,7 miliardy korun. Země se tak na českém exportu podílela méně než jedním procentem. Dosud mizivý podíl se teď díky nové dohodě může zásadně zvýšit.

„Čekám, že se podíl exportu do Vietnamu dostane na tři procenta s možností dalšího růstu. Je to velmi významný trh, v mnoha komoditách představuje náhradu Číny,“ řekl deníku E15 předseda Asociace exportérů Jiří F. Grund, který tak předpokládá růst hodnoty exportu na více než 130 miliard korun. „Není mnoho teritorií, kde máme tak slibnou šanci se rozjet jako ve Vietnamu,“ dodal. K oborům s největší perspektivou patří podle něho sklářství, jenž má v regionu velkou tradici.

Do země, která je druhým největším producentem kávy na světě, se chystá expandovat například společnost Český porcelán. Dosud vyvážela do Jižní Koreje a Japonska misky či podložky pod hůlky. „Vzhledem ke smlouvě mezi EU a Vietnamem jsme loni navštívili vietnamské prodejce porcelánu a uzavřeli s nimi předběžnou dohodu,“ sdělil výrobní ředitel Vladimír Feix.

Devadesát procent exportu firmy míří do Koreje, loni činila jeho hodnota asi padesát milionů korun. Vietnam by se zpočátku mohl dostat na třetinu této sumy. „Tržby z Vietnamu by do budoucna mohly být oproti Koreji dvojnásobné,“ doplnil Feix s tím, že se země navíc výborně vypořádala s pandemií koronaviru.

Naopak skláři z Crystal Bohemia obchodují s Vietnamem dlouhodobě, očekávané zrušení cel tak pro ně představuje šanci na zvýšení prodejů. „Odpadnutí cel obchodu velmi pomůže, produkty budou konkurenceschopnější díky nižší ceně. Pro tamní obchodníky budou dostupnější, můžeme tak vyvézt více zboží,“ kalkuluje obchodní ředitel firmy Jaroslav Seifert.

Firma loni vyvezla do Vietnamu zboží za nižší desítky milionů, byl to dekorativní dárkový sortiment, například vázy či mísy. „Dohoda může zvýšit náš export o patnáct procent,“ odhadl Seifert s tím, že nezanedbatelný vliv bude mít i politická situace v zemi a hospodářský vzestup převážně střední třídy.

Také zástupci Crystal Bohemia loni objeli stávající i potenciální vietnamské zákazníky. Cestu obou zmíněných firem zajistila agentura CzechTrade, která podniky spojila s lokálními prodejci.

Obchodní dohoda může prospět i mnoha dalším oborům. „Kromě skla se může nejvíce chytit oblast elektrotechniky a zemědělství, to je šance pro výrobce elektromotorů, čerpadel či hnojiv,“ podotýká Grund z Asociace exportérů.

Důvod, proč EU a Vietnam dojednaly dohodu o odbourání cel až nyní, spočívá podle něho v tom, že dříve byl Vietnam loajálnější k Číně a nyní se chce více osamostatnit. Připomíná, že odobný přístup dlouhodobě razila i česká strana, která se zaměřovala více na Čínu, což se nyní může měnit.

Zvýšení českého exportu do Vietnamu může přispět také plánované zavedení přímého leteckého spojení, jež dříve oznámily aerolinie Bamboo Airways. Zahájení letů však bylo kvůli pandemii koronaviru opakovaně odloženo. Teď se s ním počítá na 25. října.