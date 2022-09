Zoot otevře na Václaváku svou první kamennou prodejnu | E15.cz

Internetový obchod s módním oblečením Zoot se poprvé v historii pouští do otevření kamenných prodejen. Už v říjnu pozve zákazníky do obchodu v Praze na Václavském náměstí na místě současné prodejny Urbanstore. Půjde o největší prodejnu značky. Společnost má v plánu v průběhu dalšího měsíce otevřít další tři kamenné prodejny v Brně, Plzni a v Českých Budějovicích.

Zatímco se módní e-shop Zoot dosud soustředil výhradně na online prodej s možností vyzkoušení či vyzvednutí zboží ve svých výdejnách, nyní se pouští do provozu kamenných prodejen. Vlajkový obchod společnost otevře v dolní části Václavského náměstí, což je podle expertů na maloobchodní prodejny vysoce lukrativní místo a firmě by to mohlo výrazně pomoci.

„Zoot je módní platforma, která má za sebou nelehké časy. V jednu chvíli začala společnost nekontrolovaně růst, což jí zlomilo vaz. Otevření kamenných prodejen je pro ně podle mě velmi dobrý krok,“ říká šéf retailového oddělení ve společnosti JLL Tomáš Soukup.

Ačkoliv se obzvláště od doby pandemie rozmohl trend nákupů online, některé obchody vnímají, že zákazníci stále stojí o to vidět zboží před zakoupením. „Koupit si oblečení prostě není stejné jako koupit si nabíječku na telefon. A tak si stále více uvědomujeme, že naše unikátní možnost pohodlně si vybrat online a za pár hodin si vše vyzkoušet na místě, kde mi třeba i někdo řekne, že mi to sluší, je pro naše zákazníky zásadní,“ říká Milan Polák, generální ředitel skupiny Digital People, která provozuje i značku Zoot.

Polák také upozornil, že kromě otevření dalších prodejen v několika českých městech má společnost v plánu vstoupit postupem času i na zahraniční trhy, kde již Zoot působí. „Umístění jejich vlajkového obchodu v lukrativní dolní části Václaváku je mimo jiné i velmi dobrým marketingovým krokem. Pokud budou putovat se svými obchody i do zahraničí, značná část turistů by je mohla znát nejen z e-commerce sféry, ale i z Prahy,“ tvrdí Soukup.

Zoot má za sebou velmi komplikované období. Investiční skupina Natland byla největším věřitelem Zootu, který v roce 2018 nezvládl financování svého provozu a výrazně se zadlužil. Soud v březnu 2020 za souhlasu věřitelů schválil reorganizační plán e-shopu. Prodejce se předloni začal věnovat i partnerskému prodeji. Sortiment rozšířil o kosmetiku nebo doplňky stravy.

