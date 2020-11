Tony Hsieh. Kdo je guru e-commerce, který uhořel při oslavě Dne díkůvzdání | E15.cz

Po několikadenním boji o život zemřel na konci minulého týdne na komplikace spojené s popáleninami a poškozenými plícemi kouřem Tony Hsieh. K tragické události došlo v polovině listopadu, když byl teprve šestačtyřicetiletý spoluzakladatel e-shopu Zappos na návštěvě u rodiny kvůli oslavám Dne díkůvzdání.

Jeho auru a výjimečnost spojenou s projektem Zappos už jsme naznačili. Hsieh ale zvládl vyniknout i jinak. Za svůj krátký život dokázal hned dvakrát prodat úspěšnou firmu, kterou vybudoval z ničeho. Vždy za stovky milionů dolarů. Navíc nikomu menšímu, než jsou technologičtí giganti Microsoft a Amazon. Nebýt tragické smrti, jeho jmění by brzy jistě překonalo hranici miliardy dolarů.

Potomek migrantů

Tony Hsieh se narodil 12. prosince 1973 v Illinois a jeho rodiče byli přistěhovalci z Tchaj-wanu. Po studiu na Univerzitě v Illinois, kde se potkali, se jeho otec stal chemickým inženýrem a jeho matka pak pracovala v sociálních službách. Když bylo Tonymu pět, přestěhovala se rodina do Kalifornie. O jistém úspěchu rodiny nejvíce vypovídá to, že v roce 1995 Tony vystudoval počítačové vědy na jedné z nejprestižnějších univerzit světa - Harvardu.

Nacházíme se v éře, kdy komerční internet měl již slušně našlápnuto, ale zároveň se teprve rodily úspěšné modely vydělávání peněz skrze světovou síť. Jedním z nich byly takzvané webringy (nebo také netring či web ring). To byly stránky shromažďující stránky s jasně vymezeným tematickým zaměřením. Jedním z takových webringů se stal LinkExchange, který založil právě Hsieh se svým kamarádem Sanjayem Madanem.

Stalo se to v roce 1996 a krátce na to dvojici doplnil ještě Ali Partovi. Byznys model byl poměrně jednoduchý - velká návštěvnost a prodej bannerové reklamy. Co dnes působí až směšně jednoduše, bylo ve své době rychle se rozvíjejícím průmyslem a LinkExchange rostl závratnou rychlostí. Rok po založení měl již deset zaměstnanců a musel opustit pokoj zakládající dvojice a přesunout se do opravdových kanceláří. A necelé tři roky po založení (během nichž se Hsiehovi a spol. povedlo přikoupit další obdobné domény), koupil tento celek za 265 milionů dolarů Microsoft.

Boty za miliardy

Hsieh se stal úspěšným internetovým podnikatelem. Spolu s Alfredem Linem, který se stal jeho nejdůležitějším obchodním partnerem (díky jeho fungování v Sequoia Capital, která dala LinkExchange část kapitálu), založil investiční společnost Venture Frogs (název doporučila jedna Hsiehova známá a slíbila, že když jej použijou, dá do společnosti nějaký kapitál). „Žabáci“ takto investovali do tehdy populárních internetových firem, jako byl AskJeeves nebo Open Table.

A pak přišel mail, který Hsiehovi změnil život. A přitom jej původně chtěl smazat. Jistý Nick Swinmurn mu nabízel příležitost investovat do jeho nápadu prodávat boty přes internet. Tonyho to nejdřív příliš nenadchnulo, přeci jen byl rok 1999, tedy doba před prasknutím internetové bubliny a mezi „tech gurus“ frčely jiné firmy.

V rozhovoru s blogerem Chrisem Guillebeau ale Tony Hsieh prozradil, co jej nakonec přesvědčilo, aby do firmy posléze známé jako Zappos.com peníze skutečně vložil.

„V roce 1999 se jenom ve Státech prodaly boty za 40 miliard dolarů. A pět procent z toho, tedy boty za zhruba dvě miliardy dolarů, se prodávaly přes katalogy a poštu. Věřili jsme, že prodej přes internet by to třeba mohl i přesáhnout.“

A měli pravdu. Nechme chvíli zaznít další čísla. V roce 2000, tedy v prvním roce fungování Zapposu s Hsiehem v roli CEO, se obrat vyšplhal na částku 1,6 milionu dolarů. Rok poté to již byly tržby 8,6 milionu. V roce 2004 to bylo 184 milionů a společnost dostala potřebnou finanční injekci ve výši 35 milionů dolarů od nikoho jiného než stabilního partnera Sequoia Capital. A růst se dostavil: v roce 2008 tržby pokořily hranici miliardy dolarů.

A jen pro pořádek dodejme i to nejdůležitější číslo: podle statistik (za rok 2018) představuje online prodej tenisek v USA zhruba čtvrtinu veškerých tržeb za kecky. A zvýšila se i základna, která vyrostla na více než 80 miliard. Jen v USA se tak online prodá každoročně tenisek za více než 20 miliard dolarů.

Gigant na lovu

Čísla sice mluví jasně, ale je neméně důležité podívat se na to, co za úspěchem Zappos.com stojí. Všichni se shodují, že na tom má lví podíl právě Tony Hsieh. Od začátku věřil, že v centru jejich zájmu musí být zákazník a jeho dobrá zkušenost.

Na přelomu tisíciletí ještě zdaleka nebylo prostředí internetu tak bezpečné, jako dnes, alespoň co do možností plateb a nákupů obecně. Vždyť ještě relativně nedávno se například i u nás dělo, že si někdo něco objednal přes internet, zaplatil kartou a zboží buď vůbec nedorazilo, nebo přišlo něco diametrálně odlišného od obrázku a popisu, nebo vám někdo rovnou vyluxoval konto na základě platby.