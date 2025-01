Kolem českého trhu krouží několik značek, které se zde chystají v dohledné době otevřít své první pobočky. Expanzi chystají populární americké řetězce rychlého občerstvení Five Guys nebo Wendy’s, namířeno mají do Česka i diskonty ze sousedních zemí. Z Německa přichází síť obchodů Woolworth, z Polska zase prodejny Dealz. Zkraje příštího týdne otevře svou první pobočku i řetězec dean&david. Jakých podniků se dočkáme již letos a na které si naopak budeme muset ještě počkat?

Woolworth

Do Česka míří německý diskontní řetězec Woolworth. V jeho nabídce zákazníci naleznou široké spektrum domácích potřeb, oblečení či dekorací. Konkurencí tak bude především dalším řetězcům s podobným zaměřením, které už na tuzemském trhu působí, jako je původně nizozemský Action nebo polské Pepco.

První pobočka by v Česku měla otevřít do poloviny letošního roku, sdělila redakci tisková mluvčí společnosti Aline Grund. Kde se bude první obchod nacházet, však zatím neuvedla. „Český trh vidíme jako perspektivní a pro nás s velkým potenciálem se zde prosadit,“ doplnila. V Německu má řetězec více než 700 obchodů. Plánem společnosti je mít ve střednědobém horizontu po Evropě až 5000 poboček.

dean&david

V obchodním domě Máj na Národní třídě v Praze otevře svou první českou pobočku řetězec dean&david, provozující lifestyle food bary. Češi ho mohou znát hlavně z německých a rakouských letišť. Firma založená roku 2007 v Mnichově se zaměřuje na zdravé pokrmy, převážně saláty, a její filozofií je šetrnost k životnímu prostředí. V současné době má přes 90 restaurací, a kromě Německa a Rakouska působí i ve Švýcarsku, Lucembursku a Kataru. Otevření pražské pobočky je naplánováno na pondělí 27. ledna.

Dealz

V nabídce polského diskontu, který svou první prodejnu otevřel v roce 2018, najdou zákazníci širokou paletu produktů, od potravin přes drogerii a bytové zařízení až po dětské hračky či nářadí. Síť obchodů patří do holdingu Pepco Group, pod který dále spadá i stejnojmenný řetězec nebo britské obchody Poundland, v nichž je zboží nabízeno za jednu libru. Česko má být další zemí, do níž má Dealz namířeno. Na dotaz redakce ohledně detailů expanze na tuzemský trh však řetězec až do vydání článku nereagoval.

Five Guys

Jeden z největších řetězců rychlého občerstvení na světě, původem ze Spojených států, specializující se převážně na hamburgery, má do Česka namířeno již nějakou dobu. První pobočka má vzniknout v obchodním domě Máj, kde už delší dobu visí reklamní banner společnosti. Ta má navíc již zřízené webové stránky v češtině.

Konkrétní termín otevření první tuzemské pobočky je však stále nejasný a již se několikrát posouval. Z plánů řetězce pro minulý rok nakonec sešlo. „Aktuálně jsme byli informováni, že by se provozovna Five Guys měla otevřít do začátku jara,“ říká Karel Samec, mediální zástupce developerské společnosti Amadeus Real Estate, do jejíhož portfolia obchodní dům Máj patří.

Wendy’s

Další z fast foodových řetězců, zaměřený primárně na hamburgery, má Česko taktéž na svém seznamu. Wendy’s oznámilo v polovině loňského roku evropskou expanzi a do konce minulého roku chtělo najít v Česku franšízanta, který by pobočky provozoval. Při tomto předpokladu měly být první pobočky otevřeny již letos. Plán však nabírá zpoždění.

„Wendy’s aktivně nabírá franšízanty s velkými provozními znalostmi a prokazatelnou zkušeností s rychle rostoucími značkami,“ sdělili nyní zástupci společnosti ke vstupu na český trh. Termín, kdy by k otevření prvních restaurací mohlo dojít, však nekonkretizovali. Řetězec pouze doufá, že k tomu dojde již „brzy“.

Další pobočky Popeyes

Nové pobočky chystá fast food Popeyes, který do Česka vstoupil v listopadu 2023. Po otevření třech pražských restaurací a jedné ve středočeské Stehelčevsi plánuje řetězec i první na Moravě. Do konce března by měl otevřít v centru Brna. Konkrétně na rohu Panské a Masarykovy ulice, nedaleko Náměstí Svobody. Během letoška pak plánuje vstoupit i do dalších tuzemských regionů. Do roku 2033 chce mít v Česku restaurační sít o 60 pobočkách.