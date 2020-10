Robotizace ohrožuje po světě až 800 milionů pracovních míst | E15.cz

Pokrok v automatizaci ohrožuje významný podíl pracovních míst v sektorech, které se téměř čtvrtinou podílejí na celosvětové zaměstnanosti. Vysokému riziku, že jejich pracovní místo zruší právě robotizace, čelí až 800 milionů lidí. Mezi nejvíce ohrožené patří pracující v šesti arabských státech kolem Perském zálivu, dále v České republice, na Slovensku a v Japonsku. Ukázala to studie ekonomů Bloomberg Economics.

V nejvíce ohrožených zemích je mnoho pracovních míst, která se zabývají jednoduchou a rutinní činností, kterou mohou nejsnadněji nahradit stroje, nebo místa, u kterých zaměstnavatelé spoléhají na levnou pracovní sílu. Příkladem může být administrativní podpora v Japonsku nebo provoz továren v zemích střední Evropy.

Ekonomové Ziad Daoud a Scott Johnson, kteří se na zprávě podíleli, také upozornili, že riziko větší automatizace vytváří vyšší nerovnost příjmů. Zatímco dříve se myslelo, že robotizace ohrožuje hlavně nízko kvalifikovaná pracovní místa, teď se ukazuje, že robotizace nahrazuje úkony, které lze rozdělit na několik jednoduchých mechanických kroků. Ty často spadají mezi místa se středními příjmy, což vytváří efekt polarizace pracovní síly. To je případ, kdy pracovní místa vyžadující střední úroveň dovedností mizí ve srovnání s těmi, která vyžadují jen málo dovedností, či naopak vysoce kvalifikované pracovníky.

Podle Daouda a Johnsona to však nemusí být špatná zpráva. Některé z nejvíce ohrožených zemí mají i rychle stárnoucí populaci. To znamená, že technologie by mohla pomoci vykompenzovat demografické problémy v jejich ekonomikách.