Fotbalové sázky trhnou rekord, postoupí-li Češi ze skupiny | E15.cz

Na posledním Euru ve Francii lidé prosázeli 1,9 miliardy. Letos sázkové kanceláře očekávají, že na stejný počet zápasů vsadí kolem dvou miliard. A dosavadní trend naznačuje, že by to mohlo být i více.

K dosažení rekordu bude podle sázkovek klíčový postup Čechů ze skupiny. „Pokud se český tým probojuje do osmifinále, udrží to pozornost sportovní veřejnosti i sázkařů. Pak bude jasněji, zda bude mistrovství Evropy z pohledu sázek rekordní,“ míní Jiří Hadrava, mluvčí Tipsportu, jedničky na trhu.

Tipsport před šampionátem odhadoval, že jen u něj sázkaři otestují fotbalovou štěstěnu sumou kolem 1,2 miliardy korun. V porovnání se rekordním světovým šampionátem v roce 2018 by to bylo zhruba o 150 milionů více, a to i přesto, že počet zápasů byl tehdy o deset vyšší. Na Euru 2016 si lidé u Tipsportu vsadili 925 milionů.

U sázkové kanceláře Chance, kde se zatím prosázelo 75 milionů, zatím mírně vítězí bookmakeři. Favorité už několikrát selhali, což většinou odnesou právě sázkaři. „Výrazně k tomu přispěly překvapivé výsledky v utkáních Španělsko – Švédsko a Polsko – Slovensko. Většina ostatních utkání ovšem dopadla podle předpokladů sázkařů, takže ve většině případů se sázkařům daří,“ uvádí mluvčí Chance Markéta Světlíková.

S tím souhlasí i Tipsport. „Zatím velké krachy favoritů nepřišly. Je to velký rozdíl třeba oproti hokejovému MS, kde výsledky létaly z extrému do extrému jak cena bitcoinu,“ komentuje úspěšnost sázek bookmaker Tipsportu Petr Urbanec, podle něhož je souboj mezi bookmakery a sázkaři více méně vyrovnaný.

Právě bilance mezi bookmakery a sázkaři nakonec rozhodne, jaká část z vkladů nakonec propadne do reálných tržeb. Tu si zatím firmy netroufají odhadovat.

Společnostem Tipsport, Fortuna a Chance patří podle odhadů asi 92 procent trhu. Ostatní kanceláře objem sázek většinou nezveřejňují.

Šampionát se letos netradičně hraje na jedenácti stadionech v jedenácti zemích. Ze šesti základních skupin postoupí do osmifinále první dva týmy a doplní je další čtyři mužstva ze třetích míst s nejlepší bilancí. Čeští fotbalisté se ocitli ve skupině D s Chorvatskem a Anglií. V prvním zápase porazili Skoty 2:0.