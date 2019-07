Senátoři podpořili vyšší kompenzaci pro Českou poštu, může dostat až trojnásobek | E15.cz

S placením kompenzace České poště je stát pozadu o několik let. „Když vezmeme čistě částky, které jsou v zákoně a které stále nemáme na účtech, je to 1,6 miliardy. Když to vezmu po letech: za rok 2013 mám nulu, za 2014 mám nulu, za 2018 mám nulu, za půlku roku 2019 mám nulu a jsme na 1,6 miliardy,“ řekl šéf České pošty Roman Knap v rozhovoru pro E15 Premium.

Zvýšení kompenzace pro Českou poštu navrhl pozměňovacím návrhem ministr vnitra Jan Hamáček. Stát podle něj dlouhodobě platí poště málo na to, kolik služeb od ní požaduje. Součástí novely je i osmisetmilionová kompenzace za ztrátu, která poště vznikla kvůli poskytování zákonných služeb v letech 2013 a 2014.

Na konci června Česká pošta představila restrukturalizační plán, který počítá se zrušením sedmi tisíc pracovních míst a rozdělením podniku do tří obchodních jednotek. „Plán ukazuje, jak by mohla nebo měla pošta vypadat a fungovat, aby v požadované kvalitě poskytovala veřejnou službu, která nebude stát více než 1,5 miliardy korun. Kdyby zadání bylo, jak by služba vypadala, aby stála do 0,5 miliardy, bude to úplně jiné,“ říká Knap.

Část výdajů na restrukturalizaci, které dělají zhruba 7,5 miliardy korun, chce podnik financovat prodejem nemovitostí. Prodat plánuje bývalý klášteř benediktinek na Smíchově nebo budovu Hlavní pošty v Praze.