Sportovní centra zdraží až o polovinu, v halách bude chladněji | E15.cz

Energetická krize zahnala do úzkých sportovní centra. Před zimní sezonou musejí promítat rostoucí faktury za plyn a elektřinu do cen pronájmů pro kluby i jednotlivce. Tenisty a plážové volejbalisty může na některých pražských kurtech překvapit i padesátiprocentní zdražení ve srovnání s loňskou zimou. Průměrně o čtvrtinu si připlatí i za multifunkční haly. Návštěvníci se navíc musejí připravit na nižší teploty na sportovištích, studenější vodu ve sprchách nebo omezený provoz.

„Víme jistě, že většina českých sportovišť skutečně během zimní sezóny zdražovat bude,“ shrnuje Miroslav Rech, výkonný ředitel společnosti MultiSport, která spolupracuje s 1813 českými sportovišti. Úroveň zdražení se ale podle něj nedá obecně odhadnout. „Liší se to případ od případu. Menší sportoviště mohou mít nižší náklady na energie. Stejně tak sportoviště v moderních budovách splňujících energetickou náročnost A či B jsou pod menším tlakem,“ dodává.

Pod velkým tlakem jsou provozovatelé energeticky náročných přetlakových hal s tenisovými a beachvolejbalovými kurty. „Na zimní sezonu jsme už vytvořili nové ceníky, které jsou řádově o padesát procent dražší než v loňském roce. Loni stála hodina volejbalu 550 korun. Letos už to bude 850. Zároveň jsme museli zdražit dětské kroužky, které celoročně navštěvuje přes šest stovek dětí,“ uvádí sportovní ředitel Beachklubu Ládví Matěj Brnka.

Podobně svá sportoviště zdražilo vedení sportovních areálů Hamr v Záběhlicích a v Braníku. Na svých webových stránkách informovalo, že je nuceno zdražit o 43 procent. V případě plážového volejbalu navíc přistoupí, stejně jako v Beachklubu Ládví, k regulování provozu. Ve třech všedních dnech budou moci volejbalisté využívat halu za nižší cenu bez vytápění. Rezervace tenisových i volejbalových kurtů navíc hodlají seskupovat do bloků, aby dosáhli co největší efektivity vytápění.

Ceny enegií jsou největším problémem pro světovou ekonomiku. Jak se s krizí svět vypořádá? A jak se obejít bez ruského plynu?

Rozličná je situace v případě multifunkčních hal. Moderní sportovní centrum na Jižním Městě nebo hala Královka se chystají zdražit jen o deset procent. Oproti tomu multifunkční hala Děkanka v Praze 4 patrně zdraží razantněji.

„Stávající zdražení ve výši zhruba 25 procent odpovídá letnímu provozu haly. Pro zimní měsíce se dá očekávat další zdražení na úrovni sto až dvě stě procent podle aktuální ceny energií a vytíženosti haly,“ uvedl za provozující sportovní klub Spartak Praha Rostislav Šulc.

Aby sportovní centra udržela ceny na únosné úrovni, hledají cestu i v úsporách. „Oproti loňské sezóně snížíme teplotu v hale o jeden stupeň. Budeme tak vytápět na 19,5 stupně Celsia,“ sdělil manažer areálu Sport Vítkov Jakub Jarošík.

V halách sportovních center Hamr budou volejbalisté hrát dokonce jen při 15,5 stupních. Výrazněji se snížení teploty projeví v halách pro tenisty, kde se teplota bude držet jen kolem třinácti stupňů. Na Děkance se rozhodli šetřit ještě důkladněji a sportovcům omezí i teplotu vody ve sprchách na 45 stupňů.

Sportoviště se po dvou letech omezení kvůli pandemii chtějí vyhnout úplnému uzavření. První na řadu by proto přišla další omezení provozu. „Uzavření haly neplánujeme. V krajním případě bude snížena teplota vytápění na 5 stupňů Celsia, tedy na nezámrzný režim,“ sdělil Šulc k opatřením na Děkance.

„Uzavření pro nás není řešením. Provoz haly závisí jak na plynu, tak na elektřině. Uzavření vyřeší jen problém s plynem. Pokud bychom chtěli snížit i náklady na elektřinu, museli bychom haly úplně sundat, což by přineslo další náklady,“ vysvětluje Brnka z klubu v Ládví.

Většina sportovišť také avizuje, že současné zdražení nemusí být v této zimní sezoně poslední. „Vstupné a kurzy jsme již na nadcházející sezónu zdražili v průměru o patnáct procent. Další pravděpodobně přijde od Nového roku,“ varuje vedoucí provozu sportovního a plaveckého areálu v Hloubětíně Jan Pelant.

Zdražení sportovišť se promítne i do ceny karty MultiSport. „Aktuálně jednáme s našimi klienty z řad zaměstnavatelů o tom, že bychom od začátku roku zdražovali. Tím bychom dostali do sportovišť více peněz a pomohli jim těžké období přečkat. Snažíme se být stabilní oporou našim partnerům a pomáhat jim v jejich podnikání. Minimálně z těchto důvodů se změna v ceně karty MultiSport projevit musí,“ vysvětluje Rech. O kolik karta podraží, nemá zatím společnost jasno. Do podmínek využívání karty ale zasahovat nechce.