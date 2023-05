The Miners se netají ambicí porazit Starbucks, otevřou další pobočky | e15.cz

Kaváren třetí generace okolo náměstí Jiřího z Poděbrad najdete nespočet. Kaváren, které by se za pouhých pár let rozrostly do sítě s pobočkou v Barceloně, spíš málo. Respektive pouze jednu. The Miners za svůj růst vděčí nejen výborné kávě, ale i velmi promyšlenému byznys modelu.

Egor Kolpakov začal tím, že před sedmi lety se společníky otevřel malý espresso bar Barry Higgel’s na Praze 7. Velmi lokální, velmi útulný. Pod značkou The Miners už navrhl zcela jiný koncept: dynamický a pulzující hub. „Hlasitá rychlá hudba (i když na ni někdo bude stále nadávat) je gró našeho konceptu. Dalším principem, na kterém si zakládáme, je absence kávového snobismu. Nechceme lidem vysvětlovat, co je správné, a co ne. Je to každého věc, jak si kávu rád dává – s cukrem, mlékem, nám je to fuk. Naší prací je tu kávu dobře připravit,“ říká na rovinu Egor.

A dodává, že vlastně nikdy nechtěl „pohodovou“ kavárnu, kam si lidé jdou odpočinout. „My jsme anti-slow-living. V kavárně můžete dostat i samolepku s tímto sloganem, pokud s ním souzníte,“ směje se.

Egor Kolpakov přiznává, že The Miners byla pro něj tolik potřebná změna konceptu v porovnáním s Barry Higgel’s. „Před čtyřmi roky na pražské scéně výběrové kávy nebyl nikdo, kdo by budoval síť prodejen. Což je ale koncept, který už tenkrát úspěšně fungoval ve Spojených státech nebo Dánsku,“ vysvětluje Egor, proč od začátku věřil, že nový nápad může mít šanci na úspěch. Hned věděl, že u jedné kavárny nezůstane – a s tím se zrodila i první pobočka The Miners na jaře 2019.

Volba okolí Jiřího z Poděbrad byla v tomto kontextu strategická. Potřebovali otevřít první kavárnu – svůj flagship – na oblíbeném a dobře dostupném místě. „Poté co kavárna ve Slavíkově ulici sklidila úspěch, další skvělá místa se začala nabízet sama. A tak přišel prostor v byznys centru Churchill, potom Staré Město a našimi nejčerstvějšími přírůstky jsou Dock na Palmovce a budova WeWork na Národní.“

Velká panoramatická okna, betonová podlaha… dalším spojujícím prvkem všech kaváren The Miners je bezesporu interiér. A samozřejmě klientela, která je podobně jako tato kavárenská síť mezinárodní, cool, energická a plná ambicí. Egor je přesvědčen, že právě díky tomu, jak se The Miners profilují, dokážou do kaváren nalákat přesně ty lidi, kterým to nejvíc sedne.

À propos ambice. Na letošní rok mají v plánu otevření šesti dalších poboček a Egor se netají svým záměrem eventuálně porazit Starbucks. Prý jediné, co je v tuto chvíli zdržuje od ještě rychlejší expanze, je nedostatek lokací, které si pro své kavárny představují. „Mou oblíbenou lokací je vždy ta poslední,“ říká s úsměvem Egor. „Každou další kavárnu vyladíme o něco víc, poučeni předchozí zkušeností, a tak je ještě o krůček blíž mému vysněnému ideálu.“