Kam utéct z Česka? Zanzibar a Emiráty vévodí exotickým zájezdům | E15.cz

Nevlídné podzimní počasí a koronavirové restrikce si letos kompenzuje pobytem v exotických krajích jen zlomek z počtu Čechů, který obvykle vyráží z exotikou. Největším cestovkám se prodeje smrskly z někdejších tisíců na desítky až stovky zájezdů. Cestovatelé vyrážejí nejčastěji do Dominikánské republiky a na Zanzibar, tedy do zemí, kde nepotřebují test na COVID-19.

„Zájem registrujeme také o Spojené arabské emiráty, ačkoli tam povinnost testů trvá. Země těží z vynikajících služeb, krátké doby letu a z minimálního časového posunu. Klienti zájem o cestování neztratili, na druhé straně je jasné, že objemy prodejů se s minulými sezonami nedají srovnávat,“ uvádí mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Týdenní pobyt v Emirátech pro dvě osoby začíná zpravidla na třiceti tisících korun.

CK Exim tours prodloužila prodeje zájezdů do Tuniska a na Džerbu až do listopadu. „U těchto destinací neplatí povinnost testování při cestách s cestovní kanceláří,“ říká mluvčí společnosti Petr Kostka.

Z vyloženě exotických destinací volí klienti Eximu kromě zmíněných destinací také Kapverdské ostrovy. Pobyt pro dvě osoby vyjde zhruba na třicet tisíc. Množství prodaných exotických zájezdů se však meziročně „absolutně nedá srovnat“.

Největší tuzemské cestovní agentuře Invii poklesl odbyt exotiky zhruba o devadesát procent. „Do ostatních exotických zemí musíte mít vstupní test, někde i podstoupit karanténu, což je samozřejmě veliká komplikace,“ vysvětluje mluvčí společnosti Andrea Řezníčková.

Téměř polovina klientů Invie vyráží do Tuniska, kde pomalu končí sezona. Zájezd obvykle stojí mezi deseti a dvaceti tisíci. Jelikož se nabídka destinací smrskla na minimum, do této africké země agentura prodává o polovinu více zájezdů než loni.

Někteří cestovatelé však míří i do zemí, které vyžadují test – zhruba čtrnáct procent klientů Invie létá do Egypta. Tuto destinaci vrátil do prodeje i Čedok.