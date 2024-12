Na bitcoinové vlně se veze i miliardový byznys s kryptopeněženkami pražského holdingu SatoshiLabs. Ten v Česku vyrábí trezory – fyzické peněženky na virtuální mince – a má zaděláno na nové prodejní rekordy. „Moje věštecká koule říká, že by bitcoin mohl růst ještě příští rok. A tentokrát je na to naše firma opravdu připravena,“ hlásí Marek Palatinus, který firmu spoluzaložil s Pavolem Rusnákem. Byť teď může bitcoin vypadat i díky podpoře od zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa nezastavitelně, podle Rusnáka je důležité, aby kryptoměna dál fungovala jako případná protiváha tradičního finančního systému.

Ještě nedávno se zdálo, že je Rusko přes své potíže na Ukrajině schopné udržovat vliv ve svém sousedství i vzdálených zemích. V moldavských a rumunských prezidentských volbách si relativně dobře vedli proruští kandidáti. V Gruzii se dokonce Moskvě nakloněná strana Gruzínský sen prohlásila za vítěze parlamentního klání. A dnes? Kavkazskou zemí otřásají protesty, rumunský ústavní soud prezidentské volby zrušil a v Sýrii Kreml nedokázal ubránit režim autoritáře Bašára Asada.

Americký čipový kolos Intel oznámil, že jeho výkonný ředitel Pat Gelsinger odchází z funkce. Podle kuloárních informací dostal na výběr –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ buď bude odvolán, nebo si vezme odstupné necelých deset milionů dolarů a odejde do důchodu. Zvolil si druhou možnost. Akcie firmy, které letos spadly o skoro 50 procent, na chvilku zareagovaly mírným růstem. Pak ale zase začaly opět ztrácet, tento týden už to dělá přes sedm procent. Zákazníci se v zákulisí začali ptát, co se to zase v Intelu děje a kde je plán, jak z dlouhodobých problémů ven. Vypadá to, že po odchodu Gelsingera plán zase neexistuje a že ve firmě je stále hodně žab na prameni.

VIDEO: Už jsem se začala učit korejsky, na dostavbu bloků se těším, říká jediná žena, která řídí elektrárnu v Temelíně pro pořad FLOW

Zatímco na Smíchově nebo Rohanu se pilně staví, na Žižkově se brzy začne a v Bubnech může investor na opuštěných pozemcích z dlouhé chvíle leda pěstovat rajčata, jedna z nejvýznamnějších změn nastane přímo v centru Prahy na Florenci. Rozdrobené území, přeťaté magistrálou i železnicí, čeká v příštích dekádách významná proměna, jejíž součástí bude patrně i nová železniční stanice. Nejen o tom se rozpovídal v novém díle REcastu pražský náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Po deset let trvající partnerství českého nápojáře Kofola a rakouského výrobce džusů a ledových čajů Rauch končí. Kofola přestává distribuovat nápoje Rauchu na českém a slovenském trhu a místo toho uvádí vlastní značky. „Myslím, že obě dvě strany to hodnotí jako velice úspěšnou spolupráci. Teď jsme se ale dohodli, že každý půjdeme vlastní cestou,“ řekl pro Seznam Zprávy generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko Daniel Buryš.

A je po všem. Smetanová cukrárna řízená a vlastněná lidmi z okolí exministra zemědělství Miroslava Tomana napsala svou poslední byznysovou kapitolu. Krajský soud v Praze totiž začátkem týdne poslal cukrárnu do konkurzu. Jde o poslední kapitolu jednoho z největších úpadků v branži z posledních let. Výrobky firmy s obratem blížícím se půlmiliardě korun byly v posledních letech dobře známy zákazníkům prakticky všech tuzemských potravinových řetězců. Zoufalí věřitelé držící pohledávky za stamiliony korun přitom pomalu odepisují své šance, že by dlužné peníze ještě někdy viděli. Někteří z nich přitom naznačují, že pád cukrárny nemusel být pouhým byznysovým omylem.