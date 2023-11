ODEMČENO: Dluhopisář Sincom má problémy, věřitele Sberbank čeká výplata | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu.

Tuzemský trh firemních dluhopisů řeší další kauzu. Přinejmenším čtvrt roku už na své peníze čekají dluhopisoví věřitelé společností ze skupiny Sincom Capital. Loni jí ČNB schválila vydání dluhopisové emise o potenciálním objemu až 2,5 miliardy korun. Sesterské firmy Sincomu pak vydaly hned několik emisí bondů o objemu až jednoho milionu eur. Podle advokátů zastupujících poškozené může mít Sincom a s ní propojené sesterské společnosti až stovky věřitelů. Přesný objem závazků skupiny, která nabírala peníze na nákup apartmánů v Dubaji, je však neznámý, může ale jít do stamilionů korun. Podle informací e15 už někteří z věřitelů firmy ze skupiny zažalovali.

Přechod automobilek od výroby spalovacích aut k elektrickým otevírá řadu investičních příležitostí. Růst akcií ale nemusí zajišťovat jen oblíbenec retailových investorů Tesla. Baterie elektromobilů se neobejdou bez surovin – a bez jejich těžařů. Po letní korekci akciových trhů se nyní někteří z nich obchodují za zajímavě nízké ceny. Čeká je ovšem nejspíš růst, pro který bude klíčové tempo, jakým budou automobilky přecházet na ryze elektrické vozy. „A postup bude poměrně rychlý,“ je přesvědčený portfolio manažer J&T Michal Semotan.

Věřitelé Sberbank mají otevřenou cestu ke svým penězům. Městský soud v Praze totiž v pondělí povolil takzvaný částečný rozvrh výplaty věřitelů padlé banky. Jinými slovy to znamená schválení výplaty bezmála 57 miliard korun, což odpovídá 95 procentům nárokovaných peněz. Ty by měli mít věřitelé na účtech do dvou měsíců. I tak bance ještě část financí zbude, koncem října měla insolvenční správkyně Jiřina Lužová k dispozici téměř 62,4 miliardy korun.

VIDEO: Naděje pro zdrcené kryptaře

Video se připravuje ... Naděje pro zdrcené kryptaře. Bitcoin a spol se tlačí u výtahu, nahoře se chystá oslava • VIDEO E15

Další články z prémiové rubriky:

Původem ruská softwarová společnost JetBrains má svoji centrálu v Česku už od roku 2002. Zároveň ale až do vojenské invaze Ruska na Ukrajinu dál rozvíjela i svůj ruský byznys. Aby se vyhnula západním sankcím, ve své domovině zavřela pobočky a zaměstnance přesunula do jiných zemí. NVision, další původně ruský technologický podnik působící v Česku, zase kvůli válce na Ukrajině změnil majitele. Ty původní zařadila česká vláda na sankční seznam kvůli jejich vazbám na ruského prezidenta Putina.

S kryptoměnovým byznysem nemají v Česku problém jen banky, ale nově také někteří majitelé velkých nákupních center. Ti už nechtějí ve svých obchodních domech takzvané bitcoinmaty, tedy automaty na směnu bitcoinů za koruny. Provozovatelům těchto strojů vypovídají nájemní smlouvy.

Šokující, náročné, plné obav a nejistot. Takové byly poslední týdny pro přední politické představitele Spojených států i zemí Evropy, převážně sdružených v Evropské unii. Oba atlantičtí partneři se ocitli pod násobným tlakem vnějších událostí, který vystavil zatěžkávací zkoušce nejenom jejich politické systémy, ale odhalil také prohlubující se pukliny v již tak poněkud „oprýskané“ fasádě dekády udržovaného nadstandardního partnerství.