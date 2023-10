Hrozí další inflační vlna. Investujte teď, říká portfolio manažer. Úroky půjdou dolů | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu.

odemykáme >>>

Svět včetně Česka koketuje s érou druhé inflační vlny. Alespoň to naznačují data agentury Bloomberg, podle nichž globální ekonomika během posledních dvou měsíců zažila nejsilnější inflační vzedmutí od loňského podzimu. Zatímco ještě na počátku srpna ukazoval otáčkoměr světové inflace cifru pod šesti procenty, v závěru září tempo růstu cen zrychlilo o více než půl procentního bodu. Malá a extrémně otevřená tuzemská ekonomika je přitom magnetem na globální trendy a podle odborníků může primárně ropným „šokem“ opětovně zažehnutá inflační jiskra přeskočit i do tuzemska. A to dokonce v ještě dramatičtější podobě; v domácí ekonomice totiž stále přetrvává masivní inflační podhoubí.

odemykáme >>>

Nahromaděná ztráta blížící se půlmiliardě korun a varování investorům, že firma nemusí být za určitých podmínek schopna dostát svým závazkům. Takové je poselství z dosud poslední zprávy o byznysu řetězce Saunia a zároveň významného hráče na tuzemském trhu firemních dluhopisů publikované v závěru letošního září. Mezitím firma zadlužená na celé řadě adres stále aktivně nabízí drobným investorům své dluhopisy. Byznysová čísla se podle Saunie obrátila v poslední sezoně k lepšímu, tvrzení ale zatím vzhledem k dramatickému zpoždění v toku informací směrem k investorům nelze z oficiálních čísel firmy ověřit.

odemykáme >>>

Ostřílený portfolio manažer, jeden z nejznámějších v Česku, má v J&T Investiční společnosti na starosti hned dva akciové fondy – Opportunity a Dividend. Michal Semotan říká, že kvůli zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank, ať už amerického Fedu, evropské ECB, či naší ČNB, které se tak snaží dostat inflaci pod kontrolu, se vklady či dluhopisové fondy staly velkou konkurencí investicím do akcií.

Výběr dalších prémiových článků:

V době, kdy pátrala po důvodu, proč jejího syna trápí alergické reakce po kontaktu s jakoukoli konvenční dětskou kosmetikou, Barbara Paldus ještě řídila vědecký tým ve vlastní biotechnologické firmě a beauty průmysl vnímala se stejnou důvěrou jako každý běžný spotřebitel. Když o několik let později prodávala Finesse Solutions za 225 milionů dolarů a měla na kontě přes 30 amerických patentů, už věděla, že citlivá pokožka malého Josefa nemá ráda fenoxyethanol, nejpoužívanější konzervant v produktech osobní péče, a že svět kosmetiky má velké trhliny.

Obrat měnové politiky o sto osmdesát stupňů a nová ekonomická realita, podstatně příznivější pro dlužníky. Zhruba takový obrázek aktuálně vykreslují finanční trhy o Česku v jen o málo delším než ročním horizontu. Česká národní banka má podle názoru burziánů do konce příštího roku srazit svůj základní úrok takřka na polovinu současných sedmi procent, což by mimo jiné dramaticky zlevnilo úvěry včetně hypotečních. Aktuálně převládající názor „peněz“ na budoucí kroky centrálních bankéřů má ale své hlasité kritiky, podle nichž nebude tak razantní pokles sazeb kvůli přetrvávající inflaci jednoduše možný.

Česká televize a Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) dodávající zejména ministerstvu vnitra dokoupily další technologie čínské společnosti Huawei. Číňanům se prostřednictvím zdejšího partnera v podobě firmy Altepro Solutions podařilo uspět ve veřejných soutěžích na serverové systémy pro ukládání dat. Huawei splnila technické parametry a nabídla nejnižší cenu, na kterou se často státní IT zakázky vypisují.