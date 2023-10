Volkswagen s gigafactory v Česku nespěchá | e15.cz

Rok 2023 vstupuje do závěrečného čtvrtletí, jednání o možné výstavbě gigafactory Volkswagenu v Česku však mají do finální fáze daleko. Německý koncern ohlásil plán vybudovat továrnu na baterie do elektromobilů pro střední a východní Evropu v březnu 2021. Od té doby ale už třikrát odložil termín rozhodnutí, ve které zemi. Naposledy byla řeč o polovině tohoto roku, jasno však stále není.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) už v květnu tohoto roku uváděl, že Volkswagen uzavře dohodu s Českem a že se tak má stát do letošního prosince. To se tedy stále může naplnit, jenže z míst, která mají k jednání blízko, opatrně zaznívají spíše opačné signály.

Německý koncern má vybírat mezi výstavbou továrny v Líních na Plzeňsku, kde by projekt vyšel na odhadovaných 120 miliard korun, nebo v Polsku či v Maďarsku. Na dotaz e15, zda resort očekává rozhodnutí Volkswagenu ještě letos, nyní ministerstvo odpovídá jen, že „detaily jednání s potenciálními investory s ohledem na jejich citlivost nezveřejňuje“.

Podle zdroje e15, který je blízký jednání a nepřál si být jmenován, stát podniká aktivní kroky k tomu, aby nachystal strategický průmyslový park v Líních, má k tomu ale i další důvody. Jednak chce předejít situaci, kdy by se Volkswagen nakonec rozhodl investovat jinde s odůvodněním, že Česko nebylo na projekt připraveno. Druhý důvod je, že připravených průmyslových parků, které by mohl nabídnout investorům pro jejich strategicky významné projekty za desítky či stovky miliard, zkrátka moc nemá. Takže pokud by sešlo z gigafactory Volkswagenu, mohl by zde stavět jiný investor.

„Popravdě řečeno bychom logicky čelili kritice a výčitkám, pokud by nakonec rozhodnutí Volkswagenu bylo pozitivní, Česko by se této příležitosti mohlo chytit, a najednou by se ukázalo, že stát není připravený,“ potvrzuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS) pro e15. Ani on nemá žádné signály, že by měl Volkswagen v blízké budoucnosti rozhodnout. Jeho resort se na projektu podílí přípravou železničního a dálničního napojení na průmyslový park.

Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest uvádějí, že se v současné době řeší zejména aktualizace zásad územního rozvoje Plzeňského kraje, kde stát strategický průmyslový park připravuje. Zároveň se uzavírá výběr, kdo připraví dokumentaci k posudku o vlivu na životní prostředí. „Ministerstvo průmyslu také připravuje koncept veřejného developera, státní akciové společnosti pověřené přípravou strategických lokalit,“ říká mluvčí resortu Marek Vošahlík.

Volkswagen na dotazy e15 do vydání článku nereagoval. Pavel Jína, mluvčí dceřiné automobilky Škody Auto, která o zbudování továrny v Česku usiluje, odpověděl, že Škoda stále nedokáže přesně říci, kdy rozhodnutí Volkswagenu padne.

Pokud by koncern o umístění gigafactory nerozhodl do konce roku, ještě to neznamená, že by v Česku nemohla vzniknout. Původní plán Volkswagenu počítal se šesti továrnami s celkovou kapacitou 240 gigawatthodin. Potřeby koncerové výroby elektrických vozů ale mají až do roku 2028 pokrýt tři už spuštěné závody: ve švédském Skellefteå, dolnosaském Salzgitteru a španělské Valencii. Volkswagen tak nepotřebuje zahájit výstavbu další továrny před rokem 2025, citovala už dříve agentura Reuters člena představenstva koncernu Thomase Schmalla.

Rozhodování Volkswagenu, jak tomu v případě takto velkých projektů a investorů bývá, zásadně ovlivňuje štědrost pobídek, kterými mezi sebou soupeří zainteresované státy. Maximální možné parametry pobídek jsou však limitovány regulacemi Evropské unie. Poté, co Spojené státy začaly lákat investory na pobídky mimo jiné v oblasti elektromobility, unie tyto limity v létě navýšila.

Státy tak mohly své pobídky přepracovat a navýšit. Pro Volkswagen bude důležitá také cena energií, kterými bude gigafactory zásobovat, a dostatek „zelené“ energie z obnovitelných zdrojů. To může být pro Česko další z řady překážek. Zda se je podaří překonat a případně kdy, zatím zůstává nejasné.