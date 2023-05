Hypotéky zlevní. ČNB vytrestala Fair Credit. Američané posílají miliardy do Brna | e15.cz

odemykáme >>>

Na stole České národní banky leží téma, které se může v příštích měsících stát impulzem pro renesanci hypotečního trhu. Centrální bankéři totiž připouštějí diskuzi o nastavení stropu pro měsíční úvěrové splátky. Právě celkový podíl splátek na měsíčním příjmu dlužníka je momentálně jednou z nejčastějších příčin, proč zájemci o hypotéku na půjčku nakonec nedosáhnou. Od roku 2020 mohou Češi na celkové splátky svých dluhů vynaložit maximálně polovinu svých měsíčních příjmů.

odemykáme >>>

Český nebankovní úvěrář Fair Credit Czech si během pandemie nedělal vrásky s tím, jaká je finanční situace zájemců o jeho spotřebitelské půjčky běžně úročené i šedesáti procenty ročně. Jak plyne z údajů České národní banky, regulátor počátkem května potrestal firmu za nedůsledné prověřování klientů během roku 2020 třímilionovou pokutou. Úvěrář v řadě případů nejenže nezkoumal měsíční příjmy zájemců o půjčku, ale nezajímal jej ani objem peněz, který žadatelé splácejí jiným úvěrovým firmám. Zákon o spotřebitelském úvěru přitom nařizuje důkladnou prověrku schopnosti dlužníka splácet.

odemykáme >>>

Texaská telekomunikační firma Mavenir, která provozuje důležitou část svého vývoje v Brně, nabírá po zhruba půl roce další prostředky. Od svého největšího investora, newyorské skupiny Siris Capital, obdržela sto milionů dolarů, přes 2,1 miliardy korun. Loni na podzim týž investor spolu se skupinou Koch poslal firmě 155 milionů dolarů. Celkově si už Mavenir přišel na 955 milionů dolarů. Velký kapitál má sloužit velkému cíli: v dodávkách technologií pro telekomunikační operátory nahradit čínskou Huawei a znepříjemnit život švédskému Ericssonu a finské Nokii.

Hráči: Šéf VZP o budoucnosti plateb za zdravotní pojištění

Video se připravuje ... Hráči: Šéf VZP o budoucnosti plateb za zdravotní pojištění • VIDEO hrc, Fameplay Live/Blesk

Další vybrané články z prémiového obsahu:

Ochlazení růstu technologického odvětví loni nezastihlo jen startupy, ale také ambiciózního konsolidátora československého IT trhu Tomáše Budníka. Jeho podfondu Digital spadajícímu do fondu J&T Thein SICAV loni klesly tržby téměř o polovinu a provozní zisk EBITDA se dokonce propadl do ztráty. Valuace podfondu v témže roce klesla o 13 procent na 578 milionů korun. Důvodem byla nejistota na trhu pramenící z války, energetické krize a ze všeobecné inflace.

Vláda v rámci úsporných opatření zvažuje spojit Českou exportní bankou (ČEB) a Národní rozvojovou banku (NRB). Ve hře je několik variant provedení, kterými se právě zabývají ministerstva, pod něž banky spadají. Úspory by mohly jít do stovek milionů korun.

Intuitivně se nám to nezdá, ale inflace se momentálně zastavila. Neznamená to ovšem, že bychom se vrátili k předloňské láci.

Evropská komise předložila legislativní návrh, který má pomoci řešit problém nedostatku dělostřelecké munice v době ruské invaze na Ukrajinu. Nový program by měl financovat projekty, které zvýší výrobní kapacity a modernizují existující výrobní linky. Evropská unie se tak snaží pomoci Ukrajině v boji proti ruské agresi.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v polovině května pošle do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o kybernetické bezpečnosti. Mohl by tak získat pravomoci posoudit takzvané rizikové dodavatele a ty pak v sítích omezit či zakázat. Týkalo by se to především technologií od čínských společností, zvláště Huawei.