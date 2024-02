odemykáme >>>

Když už se nad indickou Bombají konečně alespoň na chvíli rozplyne hustý mrak smogu, naskytne se pozorovatelům pohled jako z pohádek tisíce a jedné noci. Totiž alespoň burziánům, kterým tamní trh jen za poslední rok vydělal i třetinu a pro mnohé z nich se stal namísto americké Wall Street akciovým trhem číslo jedna. Výsledkem je, že tamní akcie jsou na počátku února nejvýše v historii a investoři hnaní lákadlem jedné z mála velkých a plnotučně rostoucích ekonomik světa neváhají posílat na východ další peníze. Kult indických akcií je zároveň už nyní větší než těch amerických a jeho budoucnost začíná rozdělovat analytiky na dva nesmiřitelné tábory.

odemykáme >>>

Český stát spolu s velkými burzovními hráči v posledních týdnech bezděky předvádí téměř dokonalou kompozici typu win-win. Světový kapitál zahrnující třeba i peníze japonských penzistů se snaží na poslední chvíli v Česku urvat stále ještě na globální poměry nadmíru atraktivní výnos na tuzemských vládních dluhopisech. Státní pokladna zase může být spokojená s tím, že díky masivnímu zájmu investorů o český dluh brutálně ušetří na úrocích. Ty tak začátkem února spadly na dvouletá minima. Celý téměř dokonalý deal je přitom možný jen díky ČNB. Do tuzemských bondů totiž investory ženou sázky na strmý propad českých sazeb. Prý bude i po zbytek roku masivnější, než se čekalo.

odemykáme >>>

Euro namísto koruny jako měna byznysového úvěru je stále méně jasnou volbou. Rozdíl v úročení obou měn se totiž v závěru loňského roku smrskl na nejnižší úroveň za posledních 26 měsíců. Zatímco koncem roku tuzemské firmy nabíraly půjčky v české měně za něco málo přes osm procent úroku ročně, tedy nejlevněji od léta roku 2022, financování eurem podražilo na dosavadní rekord převyšující roční úrok 6,1 procenta. Důvodem je do značné míry protichůdný vývoj měnové politiky v Česku a v eurozóně. Podle některých ekonomů může výhoda eura během letoška padnout úplně.

SPECIÁL: Jak se zajistit na stáří? Připravili jsme pro vás sérii prémiových článků, jak si zařídit bezstarostný důchod, ať už je vám dvacet nebo padesát. Pokud ještě nepatříte do e15 komunity, staňte se jejím členem a odemkněte si přístup k exkluzivnímu obsahu, jak investovat a spořit na stáří a čeho se při cestě k nezávislosti vyvarovat. VŠECHNY ČLÁNKY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉMATU, NAJDETE ZDE

Výběr dalších článků e15:

Ministerstvo obrany má letos rekordních více než sedmdesát miliard korun na investice. Část z toho padne například na první platby za nadzvukové letouny F-35 nebo nová bojová vozidla. Posunout se má také projekt transportních letadel, zřejmě půjde o stroje Embraer, či tanků Leopard. Šéfka rezortu Jana Černochová (ODS) ujišťuje, že do konce roku využije všechny peníze. „Máme velmi dlouhé seznamy toho, co potřebujeme nakoupit, opravit. Spoustu let se do obrany neinvestovalo, bylo jen na nejnutnější věci,“ říká.

Začít co nejdříve, nespořit, ale investovat a v žádném případě se nespoléhat pouze na stát. To jsou nejčastější odpovědi ředitelů a ředitelek ze třinácti předních tuzemských firem, bank a startupů, kterých se deník e15 zeptal, jakým způsobem se oni sami zajišťují na stáří. Kdo si odkládá peníze na účet nebo nakupuje nemovitosti a kdo klidně sází i na rizikovější aktiva typu akcií či kryptoměn?

V neděli to bude měsíc, kdy na Wall Street odstartovaly nové burzovně obchodované fondy navázané na bitcoin (BTC). Během té chvíle stihly ohromit analytiky Bloombergu, překonat v počtu nashromážděných bitcoinů jejich dosavadního největšího korporátního držitele a také pořádně zamotat hlavu investorům. Ti se teď ptají, proč cena bitcoinu navzdory všem těmto okolnostem neroste k novým rekordům.