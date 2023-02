Kam míří trh s byty? Ceny elektromobilů a běžných aut se vyrovnávají | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu…

Po letech blahobytu a zdánlivě nenasytitelné poptávky se i developeři v Praze ocitli v nelehké situaci. Trh s byty vlivem drahých hypoték zamrznul, zatímco náklady na výstavbu skokově vzrostly kvůli inflaci, drahým energiím i nákladnějšímu bankovnímu financování. Výsledek: největší hráči na trhu pozastavují projekty, či to alespoň zvažují. Stavět se jim dnes v některých případech nevyplácí. Jak to ovlivní trh s byty a kam zamíří ceny?

Prodejní ceny bateriových vozů a aut se spalovacími motory by se mohly na americkém trhu vyrovnat ještě letos. Částky, které zaplatí zákazník za konvenční a srovnatelný elektrický model, se přibližují nejen kvůli vládním pobídkám, které využívají výrobci i spotřebitelé, ale i díky cenové válce, již započala mohutnými slevami Tesla. Ceny elektromobilů a „spalováků“ se postupně sbližují i na evropských trzích včetně českého. Rovnat se mohou už v roce 2025.

Poslední týdny si investoři z Česka užili na Wall Street podstatně více legrace než tamní burzovní matadoři. Zatímco dolaroví investoři brali za dva únorové týdny na akciovém indexu S&P 500 něco přes půl druhého procenta, tuzemští hráči dostali navíc ještě přes dvě procenta k dobru. O tolik totiž koruna od počátku února oslabila vůči dolaru, čímž obrátila trend trvající od loňského září a podpořila výnosy českých investorů. Podle prognostiků je to jen prolog letošního vývoje koruny vůči dolaru a měnový pár ještě na podporu českých portfolií neřekl poslední slovo.

Střední škola pro youtubery U2B, kterou jako cestu k úspěchu na internetu propagovali vlivní influenceři, se nejprve předloni rozjela díky milionovým dotacím od státu na autistickou třídu. Po roce ale skupinu hendikepovaných studentů se speciálními potřebami zrušili, protože jim studium nevyhovovalo. Díky agresivnímu marketingu pak U2B nabrala nové žáky, kteří už ale platili školné – někteří z nich přes 300 tisíc ročně, což jim zajišťuje dopravu limuzínou na výuku.

Byznysmen Pavel Tykač se kromě čím dál ambicióznějších výpadů za hranice investičně rozpíná i oborově. Chystá se posilovat svůj vliv v tuzemské bance Moneta a vyjednává také o koupi mediálního domu Mafra. Akcionářsky aktivní je také v polostátní společnosti ČEZ, v níž drží podíl mezi jedním a třemi procenty. Nevěří ale, že nakonec bude zestátněna. „Nepředpokládám, že je někdo z vlády připravený zaplatit sumu, která ze znaleckého posudku vyjde,“ říká majitel druhého největšího výrobce elektřiny v Česku, skupiny Sev.en.

Ještě před pár měsíci se zdálo, že akcie zbrojařských firem řekly investorům své poslední slovo jako logická burzovní volba pro svět čelící největšímu válečnému konfliktu od čtyřicátých let. Vleklá válka na Ukrajině s nejasným horizontem výsledku a tenčící se zásoby zbraní ovšem pustily do branže svěží vítr a ze zbrojního průmyslu opět udělaly šampiona burz. Jen během letoška tak akcie zbrojního byznysu rostou o polovinu rychleji než zbytek Wall Street a podle odborníků mají stále to nejlepší před sebou. Byznys poroste nejen kvůli válce na Ukrajině, ale i rostoucímu napětí mezi Západem a Čínou.