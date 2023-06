Koruna se vrací zpět. Cínovecké lithium se mění ve zlato | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu.

Spekulanti během června opět testují sílu koruny. Tuzemská měna jen během posledních dvou týdnů padala vůči euru až o bezmála půldruhého procenta a ocitla se až na dohled od měsíce neviděného kurzu 24 korun za euro. Děje se tak téměř v předvečer výročí červnového rozhodnutí ČNB o sazbách a poté, co se poměrně citelně změnila rétorika radních centrální banky ohledně dalšího směřování sazeb. Podle expertů může být červnové klopýtnutí koruny naneštěstí pro dovolenkáře prologem pro její další sesuv, důvody pro extrémně silnou měnu totiž pomíjejí.

Burziáni se naplno opřeli do příběhu českého lithia. Jen během uplynulých dvou týdnů vydělali rovných padesát procent na akciích australské firmy European Metals Holdings, která skrze svůj společný podnik s ČEZ hodlá těžit kov na krušnohorském Cínovci. V „penězích“ si tak investoři přišli v přepočtu na bezmála tři čtvrtě miliardy korun. Právě o tolik se totiž během čtrnácti dnů zvýšila hodnota firmy na burze. Akcie brutálně rostou od okamžiku, kdy společnost ohlásila, že cínovecké zásoby lithia dávají byznysový smysl.

Pandemie koronaviru, narušení dodavatelských řetězců a válka na Ukrajině přinesly v posledních letech výrazný světový růst cen energií, průmyslových surovin i zemědělských plodin. Letos se situace otočila a zlevňuje řada komodit od zemního plynu přes měď po rostlinné oleje, což spotřebitelům přináší částečnou úlevu. Zároveň rostou obavy z globální recese.

Další vybrané články z prémiového obsahu:

Bitcoin se tento týden propadl na svá tříměsíční minima a ostatní kryptoměny jsou na tom ještě hůř. Místo panikaření je ale vždy lepší zkusit na dění nahlížet s odstupem. Tento týden slaví své třetí narozeniny experimentální kryptoměnové portfolio redakce E15. Z banálního nápadu a primitivního provedení se stal instrument, jehož výnosy pohodlně porážejí tempo nynější pádivé inflace.

Největší operátor na světě, státní telekomunikační operátor China Telecom (CTE), rozšiřuje své působení v Česku. Společnost provozující mobilní síť, pevné spoje, datacentra, cloud a podmořské kabely má v zahraničí za úkol prosazovat takzvanou digitální hedvábnou stezku. Ta doplňuje iniciativu Jeden pás, jedna stezka, kterou v tuzemsku v minulosti propagoval zejména exprezident Miloš Zeman.

Americké Komisi pro kontrolu cenných papírů (SEC) se podařilo srazit cenu řady alternativních kryptoměn. U toho a také žalob na kryptoburzy Coinbase a Binance ale tažení SEC končit nemusí. Sází na to portfolio manažer fondu Metatron Short Equity Aleš Vávra, který je přesvědčen, že si americké úřady „dojdou“ i pro společnost Tether, vydavatele největšího dolarového stablecoinu. Vávrovi se sice postupně krátí čas do vypořádání jeho symbolické sázky, investorova případná výhra by však pro krypto představovala ještě větší problém, než se před několika měsíci zdálo.

Spekulanti letos masivně skupují české státní dluhopisy v očekávání blížícího se počátku éry snižování úrokových sazeb. Chtějí si tak „uzamknout“ stále ještě relativně vysoký výnos bondů i pro příští roky, kdy budou sazby České národní banky podstatně níže. Jak zároveň tuzemské finanční trhy signalizují, eroze sazeb by mohla započít už v závěru roku. Důvodem je rostoucí víra burziánů, že se konečně podařilo zažehnat palčivou inflaci.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zvažuje, že si od Evropské unie půjčí na financování výzkumu a vývoje čipových a polovodičových technologií. O jeden a půl miliardy korun může žádat v rámci aktualizovaného Národního plánu obnovy, který ještě musí projít schválením. Evropská komise už sdělila, že pokud Česko splní podmínky, bude mít na peníze nárok.