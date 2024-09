Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se zabývá čínskými technologiemi souvisejícími se solárními panely a zda náhodou nemohou ohrozit tuzemskou energetickou soustavu. Během rozhovoru to řekl e15 ředitel Lukáš Kintr. Podle něj v brzké době může být jasno, jak se k potenciální hrozbě stát postaví, a nevyloučil ani odpojování rizikových zařízení od energetické sítě.

Přední německé automobilky varují investory, že se jejich ziskovost letos vydá směrem dolů. Učinilo tak BMW, později i Mercedes-Benz. Oba výrobce trápí především propad na největším světovém trhu s automobily v Číně, který se stále nedaří zastavit ani jim, ani mnoha dalším, včetně třeba Porsche. Akcie tradičně silných hráčů tak reagovaly na nečekané varování poklesem.

Čína krade americký výzkum v kvantových technologiích a tamní vědci jsou napojeni na armádní společnosti. Čína se snaží skrze investice do západních startupů získat přístup k pokročilým technologiím. Ukrajinské firmy napojené na Rusko jsou rizikem pro západní investory. Čína z Evropy a USA přetahuje odborníky na čipy. To jsou jedny ze závěrů amerického startupu Strider Technologies, který tvoří nový trh soukromých bezpečnostních zpravodajských informací a který před pár dny získal další více než miliardovou investici. S rozvojem Strideru pomáhá i bývalý stratég a český kybernetický diplomat ve Washingtonu a technologický stratég ve Vojenském zpravodajství.

FLOW: Rozhovor s Barborou Tyllovou z Mastercard

Skupina Sev.en Global Investments je jedna z nejaktivnějších českých společností v zahraničí. Ročně uzavírá hned několik miliardových obchodů a postupně se jí daří otevírat i nové trhy, naposledy ve Vietnamu. Firma se snaží nalézat okno příležitostí tam, kde deklarovaný odchod od uhlí odrazuje fondy, a přitom věří, že vypínání uhelek zabere více času, než si mnozí přejí. „V Austrálii jsou snahy o dekarbonizaci znát už řadu let, momentálně však politici přiznávají, že to nebude tak jednoduché,“ říká Alan Svoboda, šéf Sev.en Global Investments.

Měl to být zářný byznysový příběh kombinující investorskou vášeň pro kryptoměny s entuziazmem mladých startupistů. Naplnil se ale prozatím jen částečně. Řeč je o nadějném výrobci příborů z ekologických náhražek plastů Refork SE. Ten před několika lety prodal investorům své kryptotokeny za částku přesahující 160 milionů korun, které využil pro start svého byznysu. Vesměs drobným tuzemským investorům dnes ale zatím zůstávají oči pro pláč. Podle aktuálního kurzu tokenu jim totiž z původní investice zbylo přesně 2,58 procenta. Firma i tak dále slibuje růst byznysu, a to především prostřednictvím zahraniční expanze. V Refork přitom nevěřili jen domácí drobní hráči, mezi investory se totiž objevil i jeden z matadorů na domácím dluhopisovém trhu.