Michl si plní sen, soumrak kanceláří, kvantové počítače v Česku | e15.cz

Česko začalo jednat s USA o vybudování centra pro kvantové počítače. Debaty se rozjely během delegace ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a šéfky Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (obě TOP 09) do Washingtonu a Atlanty. Výprava doprovázená zástupci českého byznysu a univerzit téma řešila mimo jiné v Bílém domě. Pro něj jsou kvantové stroje klíčovým bezpečnostním, byznysovým a vědeckým tématem budoucnosti.

Guvernér ČNB Aleš Michl mílovými kroky naplňuje svůj dlouhodobý cíl soustředit v České národní bance sto tun zlata. Jen za jeho působení v čele banky přibylo v jejích sejfech zhruba pět a půl tuny zlata, přičemž nákupy drahého kovu stále sílí. Jen od počátku ledna do dvacátého května totiž ČNB přikoupila zhruba 4,5 tuny zlata. Zásoby drahého kovu tak jen letos vzrostly o více než třetinu, a to přibližně na 16,5 tuny. Letošním tempem nákupů kolem devíti metráků měsíčně by tak banka podle Michlových vizí dosáhla zhruba za devět let. Více zlata než nyní zároveň ČNB za období samostatného českého státu ještě nevlastnila.

Nabídka komerčních nemovitostí může v příštích letech dramaticky poklesnout. Důvodem je sice slábnoucí, ale stále vytrvalá česká inflace nutící stavebníky pojistit si svůj budoucí byznys. Ti aktuálně promítají své obavy do masivních inflačních doložek ke stavbám plánovaným v nejbližších letech. To ovšem bortí plány developerů, kterým nevychází ekonomika staveb a raději brzdí své projekty na jejich budoucí výstavbu. Tváří v tvář až dvacetiprocentním inflačním doložkám stavebních firem v kombinaci s nejistotou o vývoji ekonomiky developeři raději stojí stranou a sondují, co bude dál.

Patří k předním českým odborníkům na elektromobilitu, podílel se i na zprovoznění solární lodě. Přesto se vědec a pedagog Pavel Hrzina snaží dívat na nástup nových technologií pragmaticky a varuje před přehnaným vizionářstvím. „Jestli elektřina skutečně plně nahradí spalovací motor, stane se tak nejdříve za dvě lidské generace,“ tvrdí.

Nápad několika telekomunikačních hráčů, aby velcí poskytovatelé internetového obsahu jako Netflix, Google, Amazon nebo Apple platili evropským operátorům za přenos dat, narazil na odpor České republiky a dalších států Evropské unie. Netradiční požadavek podpořený eurokomisařem pro vnitřní trh Thierrym Bretonem je ale stále ve hře.

V Česku už neexistuje banka, který by kryptosměnárnám a burzám chtěla vést bankovní účet. Některé finanční domy navíc klientům blokují transakce směřující na zahraniční kryptoburzy. I to je důvod, proč se část fanoušků bitcoinu a krypta snaží služby tradičních finančních institucí nepoužívat a co nejvíce spoléhat jen na virtuální měny. Mezi takové lidi patří i Benjamin de Waal, který žije v Německu a řídí vývojářský tým americké bitcoinové směnárny Swan Bitcoin. Pro E15.cz popisuje, do jaké míry je snaha spoléhat v každodenním životě jen na bitcoin utopická.