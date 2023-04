Mička splácí dluhy pomalu. Další brzda pro Dukovany | e15.cz

Odemykáme pro vás tři úspěšné články z tohoto týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu…

Tři koruny a čtyřicet haléřů z každé půjčené tisícikoruny. Takové je v závěru března průměrné skóre uspokojení věřitelů někdejšího velkopodnikatele s módou Michala Mičky. Jak uvádí půlroční zpráva o plnění Mičkova oddlužení, v pětiletém horizontu mohou nezajištění věřitelé očekávat v průměru něco málo přes čtyři procenta svých peněz vložených ve své době převážně do dluhopisů některé z firem Mičkova holdingu. Celkové dluhy Michala Mičky z podnikání se pohybují na prahu 1,2 miliardy korun, současným tempem plnění by se tak potomci současných věřitelů domohli svých peněz za zhruba 120 let.

Obchod se smrtí nebo špinavý byznys. Tvrdá a nelichotivá přízviska, která v posledních desetiletích kazila výrobcům stíhaček, raket, tanků nebo ručních palných zbraní pověst, se vytrácejí. Obranný průmysl už druhý rok pokračuje v růstu. Válka na Ukrajině spojená s obrovskou poptávkou po vojenském materiálu včetně nesmrtící techniky od dopravních prostředků po radary mění zbrojaře ve vážené podnikatele. Platí to však pro vlády. Řada bank je nadále obezřetná.

Třebíčský úřad požádal o prodloužení termínu pro územní rozhodnutí o novém bloku jaderné elektrárny Dukovany o další tři měsíce na začátek června. ČEZ upozorňuje, že jakékoli zpoždění jednotlivých povolovacích kroků může vést ke zpomalení výstavby.

Další články z prémiového obsahu:

Diskuze českého státu s polskou skupinou Orlen Unipetrol na téma zvýšení výroby paliv zatím nevedly ke konkrétnímu výsledku. Z byznysového hlediska by tato dvacetimiliardová investice nedávala smysl, soudí šéf Unipetrolu Tomasz Wiatrak. Navíc se zdá, že středoevropský trh je stabilizovaný i z hlediska bezpečnosti. „Po rozšíření ropovodu TAL by měla být situace z hlediska bezpečnosti ještě optimističtější. Kdybych o této investici musel rozhodovat já sám, tak bych teď rozšíření výroby neinicioval,“ říká šéf Unipetrolu Wiatrak.

Přibrzdit rychle rostoucí schodky státního rozpočtu a také uspokojit nároky sociálního systému, zdravotnictví nebo armády. Vybalancovat při sestavování finančního plánu na příští rok příjmy a výdaje bude mimořádně těžké nejen proto, že vláda hodlá srazit rozpočtový deficit o 70 miliard korun. Navíc si bude muset poradit se skokovým zvýšením rozpočtu ministerstva obrany na dvě procenta HDP a z důvodu vysoké inflace rovněž s nárůstem plateb za státní pojištěnce. Jen tyto dvě položky zatíží výdaje oproti letošku 45 miliardami.

Vlastnická rošáda pražského golfového byznysu pokročila do další fáze. Společnost Prague City Golf patřící do investiční skupiny Natland Tomáše Rašky koupila od společnosti Pragolf podnikatele Viléma Anzenbachera golfový areál na pražském Rohanském ostrově. Pro Natland znamená Rohanský areál už třetí golfový zářez v metropoli. Spolu s hřišti na Zbraslavi a ve Vinoři tak Natland zároveň upevnil svou pozici pražské jedničky v golfovém byznysu.

Krachují některé banky. Masivně propouštějí technologičtí obři i část velkých kryptofirem. Český projekt Trezor naopak roste a investuje do vývoje nové generace hardwarových peněženek na bitcoin a další virtuální měny. „Pro náš byznys jsou bankovní krize zajímavé. Nebudu říkat, že ne, jakkoli nikomu nepřeji nic špatného a nechci, aby lidé přicházeli o peníze v krachujících bankách,“ vysvětluje v rozhovoru šéf Trezoru Matěj Žák.

Největší záchranná akce americké centrální banky od roku 2008. Brutální cenový otřes státních dluhopisů, který investoři nezažili taktéž dlouhých patnáct let. Do třetice všeho zlého pak největší objem bankovních aktiv v trapu od pádu neslavné legendy z Wall Street jménem Lehman Brothers. Letošní březen udělal v mnoha ohledech nejvíce od velké finanční krize pro to, aby investoři i široká veřejnost uvěřili, že svět stojí na prahu další bankovní katastrofy. Finanční svět nicméně jen vystavil účet centrálním bankám za letitou a takřka bezuzdnou politiku levných peněz.