Windfall tax vynese méně. Na Sberbank chce vyrůst Spořka. Největší bateriové úložiště | E15.cz

Velké oči v růžových brýlích: Windfall tax vynese státu dramaticky méně, nakopne to akcie. Skončil souboj o aktiva padlé Sberbank, levně vyrůst chce spořitelna, PPF nemá zájem. Elektřina až na jeden rok: Miliardář Cyril Svozil staví největší bateriové úložiště v Česku. Odemykáme pro vás tři úspěšné články z minulého týdne a vybíráme to nejlepší z prémiového obsahu. Pokud chcete číst další zamčené články a mít okamžitý přístup k exkluzivním zprávám, analýzám a k důležitým informacím ze světa byznysu a politiky, podívejte se na naši nabídku předplatného. Nově si můžete předplatit veškerý prémiový obsah E15 a k tomu další tituly CNC.

odemykáme >>>

Celkem 85 miliard korun, z toho více než třetina od tuzemského bankovního byznysu. Takový má být v příštím roce výnos z takzvané windfall tax, mimořádné „energetické“ daně. Její parametry představilo ve čtvrtek ministerstvo financí. Čísla vyvolala okamžitou reakci napříč odbornou obcí. Ta zdůrazňuje, že očekávaný výnos je nadstřelený, a v případě bankovního sektoru dokonce řádově mimo první dostupné odhady reálného výběru. Na rozdíl od očekávaných 33 mi­liard by měl stát v příštím roce vybrat na bankovních přepážkách jen nižší jednotky miliard. Tedy zlomek „papírového“ výnosu.

odemykáme >>>

Zástupy věřitelů zkrachovalé Sberbank mají za sebou velký milník v cestě za svými penězi. V pondělí totiž vypršela lhůta pro podání nabídek zájemců o úvěrové portfolio banky. Právě cena za více než čtyřicet tisíc úvěrů poskytnutých padlou Sberbank rozhodne o tom, na kolik si přijdou věřitelé. „Soutěž“ o byznys padlé banky nicméně už jednou nevyšla a nyní přichází v ten nejméně vhodný okamžik, a to i díky hrozbě mimořádného zdanění bank. Spíše než o okázalé sumy půjde v boji o úvěrovou knihu Sberbank o pokus urvat relativně velký koláč byznysu takzvaně za hubičku.

odemykáme >>>

Průměrná česká domácnost by si s takovým množstvím elektrické energie vystačila až celý jeden rok. Zakladatel a vlastník společnosti Fenix Group Cyril Svozil teď ve spolupráci s dceřinou firmou Aers řízenou jeho synem dokončuje u svého výrobního areálu v Jeseníku největší bateriové úložiště v Česku o kapacitě 2,9 megawatthodiny. Sloužit by mělo od příštího roku. Ještě větší úložiště plánuje v budoucnu postavit společnost SUAS Group, sesterská firma Sokolovské uhelné, u obce Vintířov na Sokolovsku. Mělo by mít kapacitu až 4,77 megawatthodiny.

Měla to být zdravá a chutná investice, recept se ale poněkud minul účinkem. Řeč je o akciích výrobce veganských potravin Beyond Meat. Akcionáři jen za letošek ztrácejí už rovných 80 procent, což v peněžním vyjádření představuje prodělek blížící se v přepočtu 88 miliardám korun. Svého času investorskému fetiši přitom nepomohl ani podpásový marketing v podobě angažmá všeumělkyně Kim Kardashian. Beyond Meat je přitom jen smutným symbolem celého odvětví veganských akcií na burze. Wall Street jako celek letos prodělala investorům zhruba čtvrtinu peněz, veganské investice ovšem propadly podstatně hlouběji.

Z(a)tracená čísla: Koruna

Video se připravuje ... Z(a)tracená čísla 12. díl • VIDEO Videohub

Druhý největší producent elektřiny v Česku, skupina Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače, už má konkrétní plán, jak by mohlo vypadat její vodíkové hospodářství. Za zhruba půl miliardy korun chce postavit elektrolyzér o výkonu 17,5 megawattu na výrobu až 2,9 tisíce tun vodíku ročně. Konečné investiční rozhodnutí chce skupina učinit do půl roku, kdy už má být jasno, zda pro projekt získá veřejné financování.

Ještě před pár měsíci byly akcie britské společnosti Venator Materials mimo zorné pole českých retailových investorů. Situace se však změnila na konci května, kdy investor Michal Šnobr a fond ze skupiny J&T oznámili nákup téměř desetiprocentního podílu. Řada drobných hráčů následně do titulu zainvestovala, po pádu kurzu však momentálně sedí na ztrátách. Prodělek samotného fondu činil v úvodu týdne již více než 250 milionů korun. Šnobr však zdůrazňuje, že jde o dlouhodobou záležitost a na své investiční tezi nic nemění.